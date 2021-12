Concurrents OM : C’est la crise à Lyon ! Lopes et Bosz poussent un coup de gueule

L’Olympique de Marseille s’est incliné ce samedi contre Brest au Stade Vélodrome (1-2). Les marseillais pourront toujours se consoler des résultats de certains concurrents comme Nice sèchement battu à domicile par Strasbourg ou Lyon malmené à Bordeaux (2-2). Les lyonnais se retrouve ainsi 12e au classement de ligue 1 et doivent faire face à une vraie crise.

Rien ne va plus du côté du club de Jean-Michel Aulas actuellement. Après une nouvelle contre performance ce dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1, les lyonnais pointent à la 12e place du classement. Au terme de la rencontre Anthony Lopez et son entraîneur Peter Bosz sont ainsi montés au créneaux pour pousser un coupe de gueule.

Nos résultats sont tout simplement inadmissibles

« »Je ressens de l’énervement, de la tristesse, un mélange de sentiments qui sont complètement négatif. On était devant, on menait 2-1, on avait fait le plus dur. On se fait rejoindre à 2-2 et on est presque sur le point de perdre le match en fin de compte. Il va falloir remédier à pas mal de choses. On se doit de faire beaucoup plus. Aujourd’hui, on est douzièmes de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est l’Olympique lyonnais. Il va falloir améliorer les choses rapidement. Il nous reste quelques matches pour finir la première partie de saison plus positivement. On ne peut pas revenir en arrière, le mal est fait. »L’OL en crise? C’est un mot très fort. Quand on regarde devant nous, personne n’est vraiment décroché à part Paris, Mais on est dans l’urgence, ça c’est sûr. Il va falloir repartir de l’avant. (…) Je pense que c’est un problème de plein de choses, regrette enfin le portier rhodanien. Il va falloir qu’on se remette tous la tête à l’endroit et qu’on se remette à aller de l’avant parce que nos résultats sont tout simplement inadmissibles. » Anthony Lopes – Source RMC Sport

Ce sont des fautes individuelles et à mon avis, cela n’a rien à voir avec le système

« Ce n’est jamais facile de changer de système en cours de saison, on n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner. Quand tu joues deux matchs par semaine, ce n’est pas facile. Mais je crois que les joueurs ont, au moins, bien fait ça. Mais on a vu les deux buts, et d’autres occasions: ce sont des fautes individuelles et à mon avis, cela n’a rien à voir avec le système. (…) Reste qu’après cet accroc, Lyon se retrouve 12e du classement (avec un match en moins). En difficulté dans la course à l’Europe. « Ce n’est pas bien. On ne doit pas être l. Normalement, tu gagnes un match comme ça. Quand on regarde les 90 minutes, on doit gagner. Mais on ne l’a pas fait et on est dixièmes. » Peter Bosz Source : Amazon Prime Vidéo