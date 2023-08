Concurrents OM : C’est le chaos jusqu’au vestiaire à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…) A Lyon, la situation ne fait qu’empirer !

Outre un mercato compliqué et des résultats sportifs décevants depuis le début de la saison, c’est aussi à la tête du club lyonnais que ça ne va pas ! Comme l’a détaillé le journal L’Equipe ce jeudi, la situation s’est extrêmement tendu entre l’ancien président Jean-Michel Aulas et John Textor le nouveau propriétaire. Des conflits qui, forcément, interrogent les supporters mais les joueurs eux-mêmes ! Le quotidien sportif explique qu’ils « sont au fond du flou. »

Départ de Blanc et des pépites lyonnaises !

La question de « qui dirige » dans ce club se pose, notamment parce que John Textor n’est vraiment pas souvent à Lyon depuis qu’il a récupéré le club. Laurent Blanc n’est plus en odeur de sainteté et pourrait être limogé. L’Equipe parle de « sursis » pour le coach français qui est pourtant apprécié et soutenu par son vestiaire.

Autre point sensible à Lyon, la vente de ses jeunes pépites ! Comme le rappel le quotidien sportif, Textor avait mis l’accent sur ce sujet en arrivant, affirmant qu’il ne ferait pas partir les joueurs formés au club, comme Jean-Michel Aulas avait pu le faire par le passé avec la génération Lacazette par exemple.

Des jalousies sur le départ de Barkola?

Force est de constater qu’il n’a pas tenu cette promesse. Lukeba a rejoint Leipzig et Barcola devrait signer au PSG contre un joli chèque dans les prochaines heures. Cette situation aurait laissé les joueurs dans une incompréhension la plus totale et aurait même créé des jalousies.