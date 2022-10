Concurrents OM : Cet ancien lyonnais pas tendre en comparant Lyon et Milan !

Ancien pensionnaire du centre de formation de l’OL, le défenseur Pierre Kalulu, aujourd’hui titulaire à l’AC Milan, a été dur avec son ancien club dans l’une de ses prises de paroles dans les médias.

C’est à l’âge de 10 ans que le numéro 20 rejoint le prestigieux centre de formation de l’Olympique Lyonnais : il joue régulièrement avec l’équipe réserve dès 2018. L’arrivée soudaine du Covid va rebattre les cartes pour le joueur français, il signera finalement son premier contrat professionnel à l’AC Milan avant même d’avoir évolué avec l’équipe première de l’OL. Deux ans plus tard, Pierre Kalulu est content de son choix et n’hésite pas à le faire savoir à son club formateur.

Le Milan au niveau du monde du football, c’est x4 ou x5 plus grand

« J'avais le choix entre signer mon premier contrat à l'OL et signer à l'AC Milan, qui était dans un processus de revenir dans ses grands moments. Et dans ma tête, c'était le Milan la meilleure solution. A ce moment, dans ce Milan là, j'allais avoir l'espace pour jouer et progresser. Exploser avec l'AC Milan, c'est très fort. L'OL ça aurait été fort personnellement mais le Milan au niveau du monde du football, c'est x4 ou x5 plus grand. A ce moment, dans ma tête ça me paraissait logique. Pas facile comme choix mais coordonné. » Pierre Kalulu – Le Média Carré (06/102022)