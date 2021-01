Concurrents OM : Coup dur à Lyon et un point sur le mercato, Rennes bloque un de ses jeunes talents, Pochettino vise une première recrue

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos des concurrents OM. Ce lundi au menu : Nouveau coup dur à Lyon et un point sur le mercato, Rennes bloque un de ses jeunes talents et ouvre la porte à un départ, Pochettino veut déjà ramener un de ses anciens joueurs au PSG…

Concurrents OM : Nouveau coup dur à Lyon , un absent de plus contre Lens

Actuellement leader du championnat de France, le club de Jean Michel Aulas recevra le RC Lens ce mercredi soir à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Le Coach Lyonnais Rudi Garcia va devoir composer avec plusieurs absents pour cette rencontre.

En effet, alors que Moussa Dembélé (fracture du bras) et Marcelo (suspendu) étaient déjà forfaits , le journal l’Equipe annonce ce lundi un nouveau coup dur pour Lyon. Vendredi matin, l’Olympique Lyonnais a appris que son attaquant et meilleur buteur du club (9 buts cette saison) Karl Toko-Ekambi a été testé positif dernier au covid19. Le camerounais a été placé à l’isolement et ne sera donc pas disponible pour le match contre les lensois.

Mercredi 6 janvier

19h00 : Stade Brestois 29 – OGC Nice (Téléfoot)

19h00 : FC Lorient – AS Monaco (Téléfoot)

19h00 : FC Metz – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

19h00 : FC Nantes – Stade Rennais (Téléfoot)

19h00 : RC Strasbourg Alsace – Nîmes Olympique (Téléfoot)

21h00 : Olympique de Marseille – Montpellier Hérault SC (Canal +)

21h00 : AS Saint-Etienne – Paris Saint-Germain (Téléfoot)

21h00 : LOSC – Angers SCO (Téléfoot)

21h00 : Olympique Lyonnais – RC Lens (Canal + Sport)

21h00 : Stade de Reims – Dijon FCO (Téléfoot)

Mercato concurrents OM : Rennes bloque un de ses jeunes talents et ouvre la porte à un départ ?

Selon Eurosport, l’AS Rome aurait fait une offre au Stade rennais concernant Brandon Soppy. Le club italien aurait proposé 4 millions d’euros plus 20% de bonus pour le jeune latéral droit de 18 ans. Une offre refusée par Rennes qui espère conserver son très jeune défenseur, le club aurait d’ailleurs lancé des négociations pour une prolongation de deux ans. Le contrat actuel de Soppy expire en 2022. Dans le même temps, le milieu de terrain Clément Grenier pourrait lui faire ses bagages…

En effet, Grenier pourrait quitter Rennes dès cet hiver. Le milieu de terrain de 29 ans sera libre en juin prochain et pourrait saisir une opportunité lors du mercato de janvier si elle se présente. Interrogé par RMC Sport, il estime qu’il peut encore jouer dans un club qui joue l’Europe.

« Je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif. » Clément Grenier – source : RMC (03/01/2020)

Mercato concurrents OM : Pochettino veut déjà ramener un de ses anciens joueurs au PSG ?

Alors que l’OM tente de recruter un attaquant (Milik?), le PSG a changé de coach et pourrait se renforcer lors du mercato hivernal. Mauricio Pochettino pourrait inciter le club parisien à piocher dans son ancien club : Tottenham. Selon AS, le nouvel entraineur parisien aurait amorcé ces dernières heures des discussions concrètes avec Dele Alli. L’international anglais n’a disputé que 407 minutes cette saison sous les ordres de Mourinho. Le joueur de 24 ans aimerait changer d’air, son agent aurait été chargé de lui trouver un nouveau point de chute.

Alors qu’un prêt avec option d’achat obligatoire est évoqué, AS précise que le PSG n’aurait pas encore ouvert les négociations avec Tottenham. Le club anglais ne serait pas forcément ouvert à la discussion, d’autant qu’Alli dispose d’un contrat jusqu’en 2024. Le montant de son transfert est estimé aux alentours des 40M€ selon les médias spécialisés…

Mercato Concurrent OM : Rudi Garcia souhaite prêter trois de ses joueurs

Interrogé sur le mercato hivernal en conférence de presse, Rudi Garcia a dévoilé le plan du club. Et le moins que l’on puisse dire c’est que l’entraîneur rhodanien espère garder un effectif compétitif afin de continuer à concourir en championnat. Alors que Jean Lucas n’entre toujours pas dans les plans de Rudi Garcia, l’OL a autorisé le joueur à rentrer au Brésil le temps pour lui de trouver un nouveau club…

« Ceux qui ont besoin de trouver du temps de jeu comme Camilo ou Cenk Özkacar, ça serait bien de leur offrir cette possibilité. Jean Lucas devrait être prêté aussi, en France ce serait bien mais des formations étrangères sont aussi intéressées. Le niveau de l’équipe où il ira sera très important. Elle doit croire en lui. Je ne pense pas qu’on perdra Depay lors de ce mercato. »

Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (04/01/2020)