Concurrents OM: Coup dur pour Lyon, Liverpool fonce sur un Rennais, et Nice proche de boucler une arrivée

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille ! Ce jeudi au programme : Absences importantes pour Lyon, Doku intéresse Liverpool, et un gardien pourrait arriver à Nice.

Concurrent OM: Double coup dur pour Lyon avant d’affronter Monaco ?

En plus de la suspension de Lopes, exclut face à Saint-Etienne (1-1) dans le derby, Lyon pourrait ne pas compter sur son meilleur joueur depuis le début de saison, Lucas Paqueta. D’après les informations du journaliste Éric Frosio de l’Equipe, le joueur est bien parti pour affronter l’Uruguay avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi, il n’aura donc pas le temps de rejoindre la France d’ici là…

On a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité — Aulas

Malgré le départ de Memphis Depay, Jean-Michel Aulas n’est pas mécontent du recrutement lyonnais ! En effet, au micro de Prime Video, le président lyonnais s’est exprimé au sujet du mercato de son équipe et est très satisfait du travail de son nouveau coach.

A LIRE AUSSI : OM : L’hommage plein d’émotion et de sincérité de Jean-Michel Aulas à Bernard Tapie

« Cette année, on a réussi à faire venir un certain nombre de joueurs de très grande qualité mais tout en faisant en sorte de ne pas trop investir en terme de transferts. Il y a eu Shaqiri de l’ordre de 7 millions d’euros, mais il était annoncé à plus de 15 millions donc on a négocié. Et les autres opérations, comme Boateng ou Da Silva, ce sont des opérations tout à fait pertinentes. Et puis une Academy qui continue de fournir de manière excellente des jeunes joueurs. Il faut arriver à les intégrer, ne pas les brûler et Peter Bosz a réussi cette approche » Jean-Michel Aulas – Source : Prime Video (09/10/21)

Mercato concurrent OM: Nice proche de boucler une recrue hivernale ?

Christophe Galtier fait du bon travail du côté de Nice, avec comme conséquence une troisième place en Ligue 1 avec deux points d’avances sur l’Olympique de Marseille.

L’ancien entraîneur de Lille, souhaiterait se renforcer au poste de gardien de but, en recrutant une doublure à Walter Benitez. En effet, d’après les informations du média allemand Rheinische Post, Maduka Okoye joueur du Sparta Rotterdam serait en pôle pour atterrir à Nice dès l’hiver prochain. Le dossier serait très bien engagé, et le portier nigérian de 21 ans pourrait rapidement devenir la doublure dans les cages niçoises…

Julien Fournier, DS de Nice avait dénoncé le comportement des Marseillais après les incidents survenus le mercredi 27 octobre, lors de la rencontre Nice – OM.

Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM – Julien Fournier

« Le problème de notre société et des médias, c’est la caricature. Ce match, c’est devenu les méchants supporters niçois qui ont envahi le terrain et qui ont frappé les gentils joueurs de l’OM. Ce n’est pas ma lecture des événements, ce qui n’enlève rien aux comportements inacceptables de ceux qui ont foutu le match en l’air. Cela m’embête qu’on revienne encore là-dessus. J’ai envie qu’on tourne la page. Marseille s’est victimisé, a attaqué, on a préféré ne pas parler. Ce qui m’importe, c’est le prochain match à rejouer contre l’OM. Il va falloir le regagner car on l’a déjà remporté une fois» Julien Fournier – source : Nice Matin (18/09/2021)

Mercato concurrent OM: Liverpool prêt à miser gros sur ce joueur de Rennes ?

Recruté pour 26 millions d’Euros à l’été 2020 en provenance d’Anderlecht, le Stade Rennais n’avais pas hésité a casser sa tirelire afin de s’attacher les services de Jérémy Doku. Un an après, le Belge a montré des qualités mais a aussi fait preuve d’irrégularité et de maladresse dans le dernier geste. La saison passée, il a inscrit deux buts, mais a fait un euro intéressant sous le maillot de la Belgique, de quoi attirer l’oeil d’un top club anglais. En effet, d’après les informations de Voetbal24 , Liverpool serait sur le coup afin de recruter le Diable Rouge de 19 ans.

Le Stade Rennais réclame 45 millions d’euros

A lire : [PODCAST OM] Gerson, Strooman… Guendouzi et Kamara vs Tchouaméni, Bamba Dieng et le site FCM sans pubs !

Le board du Stade Rennais réclamerait pas moins de 45 millions pour son ailier droit virevoltant. Pas une somme astronomique pour les finances des Reds, qui serait déjà en train de préparer une offre pour le prochain mercato hivernal.