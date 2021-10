OM : La réaction de Didier Drogba après son triplé lors du match des Héros au Vélodrome !

La soirée a été belle ce mercredi au stade Vélodrome. A l’occasion du match organisé par l’UNICEF et la fondation Didier Drogba, l’Ivoirien a eu l’occasion de refouler la pelouse de l’enceinte marseillaise…

OM Legend a remporté le match 7-4 face à l’équipe UNICEF, grâce à un triplé de Didier Drogba. La légende ivoirienne a admis qu’il n’était pas préparé, malgré tout il ne s’est pas privé d’inscrire trois buts et d’effectuer sa célébration mythique lors de son exploit personnel face à Newcastle.

Un geste d’attaquant — Drogba

« Je n’étais pas préparé, ça fait deux ans que j’ai pas fait de match, le dernier c’était à Londres il y a deux ans. Le troisième but c’est un geste d’attaquant, c’est comme le vélo ça ne se perd pas. Avec l’âge le geste est plus lent, moins explosive mais il est toujours là. » Didier Drogba– Source: FCM (13/10/21)

« La majorité des fonds collectés grâce à la vente des billets, à la tombola ainsi qu’aux dons effectués pendant l’événement sera versée à UNICEF pour contribuer au financement du programme Conceptos Plasticos, qui vise à faire en sorte qu’en Côte d’Ivoire, chaque enfant ait accès à l’éducation dans les meilleures conditions. L’autre partie des recettes issues de la billetterie sera affectée aux actions de la Fondation Didier Drogba. Les salles de classe améliorées grâce à cette initiative se verront également dotées de kits pédagogiques numériques et rejoindront ainsi le programme d’éducation numérique piloté par la Fondation Orange. » OM – Source : om.fr (06/09/2021)

Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit — Drogba

Didier Drogba a été questionné à ce sujet au micro de Téléfoot. La légende de Chelsea voit surtout que la renaissance de Dimitri Payet apporte beaucoup de qualité dans le jeu de l’Olympique de Marseille.

« C’est une équipe qui a beaucoup d’énergie, beaucoup d’enthousiasme. Et puis, y’a de la qualité aussi. Il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit. L’OM de Sampaoli ? Ils sont beaux à voir jouer.’ « (Les objectifs) Ce qu’ils pourront atteindre. C’est vrai que c’est une première saison pour le coach. Donc, bien sûr, c’est impossible de ne pas mettre de pression. Marseille = pression = résultat. Comme c’est un grand club, il ne vit que pour le résultat. Et il le sait. Je pense que Sampaoli fera de son mieux. » Didier Drogba— Source: Téléfoot (10/10/21)