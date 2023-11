Concurrents OM: Défaite du PSG, Riolo se paye Mbappé et Kolo Muani !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Après une défaite face à Newcastle, le PSG pensait s’être totalement relancé en Ligue des Champions mais s’est finalement incliné face à Milan 2-1 mercredi…

Suite à cette défaite et ce match raté du PSG, le journaliste Daniel Riolo n’a pas été tendre avec l’attaque parisienne sur RMC dans l’After. Ce dernier a pointé du doigt les carences de Killian Mbappé et de Randal Kolo Muani.

Riolo souligne le manque d’efficacité de Mbappé et compare le niveau de Giroud avec celui de Kolo Muani. «Ce soir, je ne tomberai pas seulement sur Milan Skriniar, qui s’est fait manger par Olivier Giroud sur le but, et les défenseurs. Parce que devant, il va falloir parler de Mbappé. Comme à Newcastle, il ne me plaît pas du tout. Il a deux grosses occasions, tu en mets une sur les deux et tu repars de Milan avec le match nul. Mbappé, on parle de classe internationale ou pas ? Sur les deux occasions, j’en veux au moins une dedans. (…) Giroud aujourd’hui, il est meilleur que Kolo Muani. Dans le rôle de 9, tu le mettais au PSG, le match, tu le gagnes avec lui. Dans les remises, il est bon, Kolo Muani ne sait pas faire ça, il n’est pas bon dans ce style-là. Il va falloir se poser cette question. Tu ne peux pas mettre un plan de jeu en place avec un mec qui ne correspond pas. Kolo Muani, tu sens que le gars a de la bonne volonté, de l’envie. Le problème est qu’il arrive dans un club à pression, avec un transfert important et il est obligé de vivre avec et ça c’est compliqué. Le montant du transfert, ce n’est pas nous qui le choisissons mais il est dans sa tête».

💬 @DanielRiolo : « Sur le but de Giroud, Skriniar n’a pas le droit de se faire manger comme ça. Mais je ne tomberai pas que sur la défense ce soir. Devant, il va aussi falloir parler de l’attaque et Mbappé. » #RMCLIVE pic.twitter.com/KOrRWCIzKM — After Foot RMC (@AfterRMC) November 7, 2023

OLIVIER GIROUD FAIT EXPLOSER SAN SIRO ! 🔥 Le coup de tête du buteur français permet à l’AC Milan de prendre l’avantage face au PSG ! 😳#ACMPSG | #UCL pic.twitter.com/8dTyfZJDlR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 7, 2023