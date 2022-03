Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Ce samedi soir, les Niçois ont créé l’exploit en battant les Parisiens. Delort rappelle qu’ils n’ont aucune défaite face à ces derniers cette saison !

L’Olympique de Marseille est toujours en course pour la seconde place malgré des résultats décevants ces dernières semaines. Cette fois-ci, ils n’ont plus le choix de gagner puisque les Niçois ont pris les trois points face au PSG ce samedi soir à l’Allianz Riviera.

Si nous voulons finir le plus haut possible, il faudra en remporter le plus possible — Delort

Andy Delort, buteur lors de cette rencontre face aux Parisiens, a rappelé avec fierté que lui et ses coéquipiers n’ont pas été battus par le PSG cette saison… En effet, peu importe la compétition, les Aiglons ont toujours réussi à s’imposer ou à faire match nul contre les hommes de Pochettino. Comme l’OM qui pour le moment n’a joué qu’un match face aux Franciliens et est reparti du Vélodrome avec un point.

A LIRE AUSSI : OM: Un groupe de supporters s’en prend à Sampaoli !

« C’est une belle, belle, belle semaine. Sur le but, on commençait à gagner du terrain, j’essayais de me faire oublier et j’ai frappé fort dans la lucarne sur le centre de (Calvin) Stengs. Paris a mis le pied sur le ballon, ce n’était pas facile. Mais on savait qu’on aurait des actions en contre. C’est beau de gagner ce match comme ça. Nous n’avons pas été battus par les Parisiens cette saison. À nous de nous servir de cette rencontre. Si nous voulons finir le plus haut possible, il faudra en remporter le plus possible. Nous avions de la confiance grâce à notre dernière confrontation (0-0, qualification de Nice aux tirs au but en Coupe de France). Nous avons été solides. Ce (samedi) soir, c’était le feu au stade. On a besoin de tout le monde, c’est important d’apporter quelque chose en sortant du banc. L’esprit collectif fait la différence. » Andy Delort – Source : L’Equipe (05/03/22)

Le programme de la 27e journée de Ligue 1

Vendredi:

Lorient 1-4 Olympique lyonnais

Samedi:

Lens – Brest – 17 heures

OGC Nice – Paris Saint-Germain – 20 heures

Dimanche:

Saint-Etienne – Metz – 13 heures

Bordeaux – Troyes – 15 heures

Nantes – Montpellier – 15 heures

Reims – Strasbourg – 15 heures

Rennes – Angers – 15 heures

Lille – Clermont – 17h05

Olympique de Marseille – Monaco – 20h45