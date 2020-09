Concurrents OM : Der Zakarian répond à Juninho et flingue le jeu de Lyon

Après sa victoire face au PSG, l’OM s’est incliné face à l’ASSE jeudi. La veille Lyon avait perdu face au MHSC, Michel Der Zakarian a répondu aux critiques de Juninho…

Après la défaite de Lyon à Montpellier, ce n’est pas Rudi Garcia qui a trouvé des excuses, mais son directeur sportif Juninho. Ce dernier a déclaré au micro de Téléfoot: « Ici, ça balance, il n’y a pas beaucoup de football. Ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problème physiquement, font des appels et ne se fatiguent jamais. Ça t’empêche de sortir le ballon tranquillement, mais on le savait. » Des mots que n’a pas apprécié le coach du MHSC, Michel Der Zakarian en a profité pour tacler le niveau de jeu proposé par Rudi Garica…

Et son équipe (Lyon), elle fait quoi ? — Der Zakarian

« Il y en a qui disent qu’on ne fait que balancer des ballons. Moi je veux bien mais quand ils perdent contre nous… Nous on ne sait pas jouer au ballon, on ne fait que balancer des longs ballons devant, que défendre… Et son équipe, elle fait quoi ? Elle n’a qu’à bien défendre et bien attaquer pour nous battre. Elle a des joueurs de qualité, ils n’avaient qu’à nous poser plus de problèmes et avoir plus de situations pour marquer des buts. Ils n’avaient qu’à faire du jeu. Ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs, poursuit Der Zakarian. Ils font un bon match et ils méritent de gagner. Ils méritent autre chose qu’une réponse comme celle de Juninho. Ces critiques de Juninho masquent les lacunes qu’ils ont eues sur ce match. Quand tu perds, tu es en colère. Il faut aussi t’en prendre à toi-même. Nous, on a fait ce qu’on avait à faire. »

Michel Der Zakarian – source : conférence de presse (18/09/2020)