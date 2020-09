Mercato concurrent OM : Rudi Garcia (Lyon) répond sèchement à Reine-Adelaïde !

Il y a quelques jours, Jeff Reine-Adelaïde a affirmé qu’il souhaitait quitter Lyon pour un nouveau challenge. Rudi Garcia a répondu à son joueur.

Jeff Reine-Adelaïde s’est exprimé sur son avenir récemment au micro de RMC Sport. L’ancien joueur du SCO d’Angers n’étant pas beaucoup utilisé par Rudi Garcia souhaite s’engager dans un autre club, pour un nouveau projet.

cette déclaration relève d’une démarche individualiste — GARCIA

Le coach français a répondu à son joueur dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot ce vendredi. L’ancien entraîneur de l’OM n’a pas été tendre…

« Si on fait passer notre ego après tout le reste, on peut envisager des résultats. La seule déception, c’est que cette déclaration relève d’une démarche individualiste et il ne faut pas que ça nuise au groupe. Je veillerai à cela »

Rudi Garcia – Source : Téléfoot