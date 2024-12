Concurrents OM : Deux gros coups durs pour l’AS Monaco !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco fait face à de lourdes absences avec la blessure de Folarin Balogun, qui doit se faire opérer après avoir été blessé contre l’OM, et celle de Denis Zakaria, forfait pour plusieurs matchs à venir, dont contre le PSG.

C’est un nouveau coup dur pour l’AS Monaco. Après avoir manqué près de deux mois de compétition en raison d’une blessure à l’épaule gauche entre octobre et novembre, l’attaquant Folarin Balogun va devoir subir une opération dans les prochains jours. Après avoir retrouvé les terrains face à Benfica en Ligue des champions, où il a joué son premier match depuis son retour, il a de nouveau été touché lors de la défaite contre l’OM au Vélodrome (1-2) le 1er décembre. Balogun a reçu un coup lors de cette rencontre et a ensuite été contraint à l’absence pour le match contre Toulouse le 2 décembre (2-0). « La décision a été prise, Folarin Balogun va être opéré à l’épaule. Nous ne savons pas exactement combien de temps cela va prendre. C’est dommage pour lui et c’est dommage pour nous« , a indiqué Adolf Hütter, l’entraîneur monégasque, ce mardi après-midi en conférence de presse avant la rencontre face à Arsenal en Ligue des Champions.

A lire : Mercato OM : Cette jeune recrue veut s’imposer malgré les difficultés !

Balogun et Zakaria blessés !

Dans le même temps, l’ASM a dû faire face à une nouvelle mauvaise nouvelle avec le forfait de son capitaine, Denis Zakaria, lors de l’échauffement avant la rencontre face à Toulouse. Le milieu de terrain suisse a ressenti des douleurs aux ischio-jambiers et a été contraint de déclarer forfait pour ce match. Zakaria est également forfait pour le déplacement à Reims samedi et, selon son entraîneur Adi Hütter, il y a des doutes quant à sa présence contre le PSG la semaine prochaine. « Je ne sais pas s’il pourra jouer, je pense que l’année est terminée pour lui, » a confié Hütter, visiblement inquiet, en amont du match d’Arsenal en Ligue des champions, qui aura lieu ce mercredi à l’Emirates Stadium.