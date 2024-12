Mercato OM : Cette jeune recrue veut s’imposer malgré les difficultés !

Les jeunes recrues de l’OM, comme Elye Wahi, peinent à s’imposer face aux joueurs plus expérimentés, mais le coach De Zerbi continue de lui accorder sa confiance en l’intégrant régulièrement dans l’équipe. Bien que son temps de jeu soit limité, Wahi reste déterminé à prouver sa valeur et espère avoir l’opportunité de commencer un match, notamment en Coupe de France.

À l’Olympique de Marseille, les jeunes recrues de l’été 2023, notamment Jonathan Rowe (21 ans), Ismaël Koné (22 ans) et Lilian Brassier (25 ans), peinent encore à s’imposer face aux joueurs plus expérimentés de l’équipe, malgré leurs efforts pour se faire une place. Parmi ces jeunes talents, Elye Wahi (21 ans), l’attaquant recruté pour un montant conséquent, se retrouve souvent sur le banc, observant ses coéquipiers plus âgés briller notamment Neal Maupay. Bien qu’il ait montré des signes de potentiel avec de bonnes performances lors de ses entrées en jeu, Wahi n’a été titularisé que dans quelques rares matchs sous Roberto De Zerbi.

Wahi est motivé et veut s’imposer !

Le coach italien semble cependant veiller à ne pas laisser Wahi de côté et l’a intégré régulièrement dans l’équipe, ne l’ayant fait commencer que dans deux rencontres sur le banc. Cette gestion prudente semble être bénéfique pour le jeune attaquant, qui a d’ailleurs été salué par les supporters du Vélodrome lors de son entrée en jeu contre Monaco. Selon l’Equipe, De Zerbi semble faire preuve de patience avec Wahi, qui, de son côté, reste déterminé à s’imposer à Marseille. Le jeune attaquant espère avoir l’opportunité de commencer un match prochainement, et la Coupe de France pourrait bien être l’occasion pour lui de se mettre en avant, notamment contre Saint-Étienne.

Les dirigeants de l’OM, tout en étant conscients des difficultés d’adaptation de Wahi, prévoient de réévaluer la situation de leurs jeunes recrues à la rentrée de janvier. Pour l’instant, Wahi reste concentré et optimiste, convaincu que son heure viendra, bien qu’il doive faire face à une forte concurrence au sein de l’attaque marseillaise.