Concurrents OM : Djellit n’est pas du tout convaincu par le coach lyonnais et met la pression sur Aulas

A Lyon, la situation ne s'arrange pas. Selon Nabil Djellit, le principal problème, c'est le coach Bosz.

Lyon n’a pas encore réussi à remonter au classement après un début de saison difficile. Actuellement treizièmes de Ligue 1, les Lyonnais n’ont pas que des problèmes sur le terrain. Ils sont aussi difficultés en interne.

Aulas dit qu’il lui laisse jusqu’à fin février mais la saison sera déjà terminée — Djellit

Nabil Djellit s’est exprimé à ce sujet sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. Selon lui, il faudrait que le coach néerlandais prenne une décision parce qu’il a perdu énormément de crédit aux yeux de ses joueurs.

« La méthode Bosz, effectivement elle est sympa et tout, mais je pense que le doute est installé chez les joueurs. Je pense qu’il a le crédit qu’il avait. Il a fait des choses ailleurs. Je me demande à quel point son vestiaire peut être divisé ou fracturé. Peut-être que les joueurs commencent à douter de lui. En fait, ils ne le changent pas parce qu’ils n’ont pas vraiment le choix. Financièrement, ce n’est pas une bonne chose aussi. Aulas dit qu’il lui laisse jusqu’à fin février. Mais fin février, la saison est terminée. Soit il a fait le travail et Lyon sera de nouveau en ordre de marche et en capacité de se qualifier pour la Ligue des champions, qui est l’objectif principal de Lyon, soit il part mais la saison sera déjà terminée” Nabil Djellit – Source : La Chaîne L’Equipe