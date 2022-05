Concurrents OM : Galtier ne mâche pas ses mots contre ses supporters !

Hier, l’OGC Nice s’est imposé à domicile contre Saint Étienne (4-2) dans un match important pour aller accrocher une place européenne. Si le spectacle fut total sur le terrain, cela n’a pas été le cas en tribunes où les supporters des aiglons ont tenu des propos scandaleux à l’encontre d’Emiliano Sala. Une attitude qui a rendu fou Christophe Galtier après le match.

Un match pour oublier. Après les dernières contre-performances des niçois en championnat et leur défaite contre Nantes en finale de Coupe de France (0-1), le match contre l’ASSE était censé être un cadeau de rédemption des joueurs azuréens à leur supporters. Mené 2-0 à la 50ème minute, les hommes de Christophe Galtier ont fait le job en renversant la vapeur et en allant chercher une victoire très importante dans la lutte pour une place européenne.

À lire aussi : Mercato OM : Marco Otero, la recrue à venir de Longoria au centre de formation ?

Des chants contre Sala, Galtier est scandalisé !

Sûrement frustré par les récents mauvais résultats de leur équipe, les fans niçois ont commencé par s’en prendre à leur propre joueurs avant de totalement déraper. Des membres de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera ont commencé à entonner des chants à l’encontre d’Emiliano Sala, ancien attaquant nantais, disparu tragiquement dans un accident d’avion en janvier 2019. Les paroles « C’est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau » ont été entendues à la 9ème minute. En conférence d’après-match, Christophe Galtier est apparu très touché et à tenu à envoyer un message clair aux supporters qui ont tenu ces propos scandaleux. :

« Si c’est ça notre société, on est dans la merde. Qu’ils restent chez eux. Qu’ils restent chez eux ! On ne peut pas entendre ça dans un stade. Si c’est pour insulter des morts, qu’ils restent chez eux ! Si c’est pour balancer des bouteilles, qu’ils restent chez eux ! » Christophe Galtier – Source : Conférence d’après-match (11/05/2022)

Pour Émiliano 💫 Bonne soirée. #OGCNASSE — Andy Delort (@AndyDelort9) May 11, 2022

Nice réagit également à travers un communiqué !

Dès le coup de sifflet final, le club de Jean-Pièrre Rivière a réagit à ce nouvel incident avec ses supporters. Un communiqué pour condamner les actes et soutenir la famille d’Émiliano Sala mais aucune procédure envers le kopp de la Tribune Popualire Sud n’a été entamée :

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGN Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala. » OGC Nice – Source: Communiqué de presse (11/05/2022)

À lire aussi : Mercato OM : Sampaoli valide une recrue souhaitée par de Longoria (discussions en cours)