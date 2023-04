Concurrents OM : Genesio reçoit une réponse à la polémique lancée

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents (OM, Lyon, OGC Nice, Stade Rennais, PSG…) Après avoir sorti Désiré Doué très rapidement après son entrée, Bruno Génésio n’avait pas été tendre avec son joueur. Son agent répond.

« La sortie de Doué ? Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement, quand on dit une fois c’est normal, deux fois, c’est une fois de trop, trois, quatre fois, il faut utiliser d’autres méthodes. C’est entre lui et moi. Je n’ai pas à l’expliquer. J’ai énormément confiance en lui et ça n’empêche pas qu’il fera une énorme carrière », avait lancé Bruno Genesio après la rencontre face à Lyon ce dimanche où il a perdu 3-1.

Bruno Genesio sur le changement de Désiré Doué 15 min. après son entrée : « Il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Quand on dit quelque chose une fois, c’est normal. Deux fois, c’est une fois de trop. Quand c’est 3 ou 4 fois, il faut utiliser d’autres méthodes. » pic.twitter.com/eFvRbAOgM3 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 9, 2023

Forcément, cette déclaration n’est pas passée inaperçue en conférence de presse et a été vivement commentée lors de la suite du week-end et de ce début de semaine. L’agent du jeune joueur Désiré Doué a été interrogé par le journal L’Equipe à ce sujet. Mikaël Silvestre n’a pas souhaité entré dans la polémique mais a pris la défense de son joueur.

« Désiré est un jeune joueur plein de talent qui fait preuve d’une grosse générosité cette saison, cela dit nous savons qu’il demeure des axes d’amélioration et nous sommes aussi conscients que Bruno Genesio est attentif à cela, car il l’a démontré dans son management au quotidien et en match. Désiré a pleine conscience de l’exigence du haut niveau et des attentes du coach, c’est pourquoi nous sommes sûrs qu’il fera le nécessaire pour répondre présent lors des prochaines rencontres. C’est un jeune garçon ambitieux et il continuera de travailler pour répondre aux exigences du coach. » Mikaël Silvestre – Source : L’Equipe (11/04/23)