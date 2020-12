Concurrents OM : Gérard Lopez (LOSC) sort du silence concernant Luis Campos !

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM. Alors que Luis Campos menace toujours Lille de partir, ce dernier serait courtisé par un des plus grands clubs d’Europe…

Selon Mundo Deportivo, annoncé sur le départ au LOSC depuis plusieurs semaines, Luis Campos serait bien dans le viseur de certains candidats à la présidence du FC Barcelone. Mais après plusieurs semaines, Gérard Lopez, le président du LOSC, sort du silence…

Luis est quelqu’un de très important — gérard lopez

« Tout club de foot, qui est une entreprise, connaît parfois des tensions entre employés, c’est tout à fait normal. Parce que c’est dans le foot, c’est hyper médiatisé. Luis est quelqu’un de très proche, de très important pour moi. Au-delà du rôle que les gens veulent lui donner. Les gens lui donnent le rôle de scout, alors que ce n’est pas vraiment ça. Il gère des scouts mais il est plus important sur d’autres sujets. C’est quelqu’un dont je suis encore proche et le fait qu’il y ait pu avoir des tensions entre lui et d’autres personnes, c’est quelque chose que je dois accepter, régler, gérer et que je fais mais pas publiquement. Et peut-être que ça gêne beaucoup de gens. Je le fais à ma façon et je ne vois pas le club en souffrir à moyen ou long terme. J‘ai énormément d’appréciation pour les gens qui m’entourent et c’est clair que j’ai envie de continuer avec les personnes en qui j’ai confiance et ça inclut les noms que vous avez donnés ». Gérard Lopez – Source : Foot Mercato (14/12/2020)