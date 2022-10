Concurrents OM : Govou détruit cet ancien joueur lyonnais ! « Il y a eu tromperie, il a été néfaste pour la suite »

Sur les ondes de RMC ce mercredi, Sidney Govou n’a pas hésité à taper sur Memphis Depay. L’ancien joueur n’a pas apprécié le passage du Néerlandais en terre lyonnaise.

Memphis Depay a joué Lyon durant quelques saisons. L’attaquant néerlandais a ensuite rejoint le FC Barcelone où son temps de jeu est minime. Des rumeurs l’ont d’ailleurs envoyées ailleurs lors du mercato estival 2022 et l’OM auraient tenté de le faire venir.

Il ne fait pas partie des joueurs qui restent dix ans dans un club et qui font évoluer un club — Govou

Sur les ondes de RMC, Sidney Govou s’est exprimé au sujet du passage de l’ancien joueur du PSV Eindhoven. Pour l’ex milieu offensif lyonnais, Depay n’a pas apporté grand chose de positif dans le club présidé par Jean-Michel Aulas….

» Tu ne construis pas un joueur, tu construis une équipe. Il y a eu tromperie à ce moment-là. Memphis a été néfaste pour la suite, il ne peut pas être un exemple pour les jeunes. Ça n’enlève rien au côté magnifique du joueur. Il peut être exceptionnel. Il a pu sauver l’équipe sur des matchs. Mais c’est sur la durée que tu construis un club. Et on savait que Memphis allait finir par partir. Il ne fait pas partie des joueurs qui restent dix ans dans un club et qui font évoluer un club. Moi j’ai connu des collectifs très forts. Si un joueur commençait à aller trop haut, collectivement on pouvait le rattraper. Juninho, par exemple, était notre meilleur joueur mais il avait un fort caractère. Ce n’était pas évident tous les jours, il râlait énormément, mais on avait un collectif fort. Claudio (Caçapa) pouvait lui dire de sa calmer. » Sidney Govou – Source : After sur RMC (19/10/22)