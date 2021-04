Concurrents OM: Gros coup dur pour Lens !

Le RC Lens, actuellement 5ème du championnat de Ligue 1, connait une nouvelle vague de joueurs touchés par la Covid-19. Quatre éléments de l’effectif lensois ont été testé positifs au coronavirus. Un coup dur pour ce club lancé dans la course à la Ligue Europa.

Alors que le RC Lens est à la cinquième position du classement, l’équipe de Franck Haise risque d’être affaiblie pour les matchs à venir. En effet, quatre joueurs de l’effectif lensois sont touchés par le Covid-19. Une mauvaise nouvelle qui risque de freiner les Sangs et Or dans leur course à la Ligue Europa. Les identités des joueurs touchés par le coronavirus n’ont pas été dévoilées par le club.

malheur lensois, bonheur marseillais ?

Les hommes de Sampaoli ne sont qu’à un point du RC Lens au classement à sept journées de la fin du championnat. A noter que sur les quatre dernières journées, les Sangs et Or affronteront le Paris Saint-Germain, le LOSC et l’AS Monaco alors que l’OM bénéficie d’un calendrier plus léger. Ces cas de Covid viennent compliquer encore un petit peu plus la tâche aux joueurs lensois.