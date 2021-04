Mercato OM : Comment la descente aux enfers a commencé pour Gedson Fernandes?

Fotomaç a annoncé ce mercredi que l’Olympique de Marseille fonçait sur le prometteur Gedson Fernandes, sous contrat avec Benfica. Alexandre Ribeiro, rédacteur en chef du site Trivela qui suit l’actualité du football portugais nous en a dit un peu plus sur le profil du joueur et surtout ce qui a débuté sa descente aux enfers.

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria pour le prochain mercato, Gedson Fernandes appartient toujours à Benfica.

le club serait disposé à écouter des offres autour de 10 millions d’euros en transfert sec ou avec oA

Dans le club portugais, il a peu à peu perdu sa place au milieu de terrain. D’abord dans un 4-3-3 avec une pointe basse et un second numéro 8, il était très à l’aise. Le passage en 4-4-2 lui a été fatal.

« Gedson excellait et performait à Benfica. Il était titulaire dans un 4-3-3. Il a fait 8 très bons matchs en début de saison, notamment en tour préliminaire de Ligue des Champions face au Fenerbhaçe, il avait fait un match excellent. C’étaient ses débuts en pro, peu de personnes le connaissait sauf ceux qui suivent les jeunes. Il a été appelé en sélection A au Portugal, c’est remarquable au bout de 8 matchs en pro. Il avait ce rôle de box-to-box libre dans un 4-3-3. Il a cependant quelques lacunes tactiques. Il court peut-être un peu trop et pas forcément au bon endroit. Il lui faut une pointe basse dans un milieu à 3 pour compenser ses erreurs tactiques. Ça faisait ressortir ses qualités balle aux pieds. Au bout de 6 mois son coach se fait licencier et le nouveau met en place un 4-4-2 du coup Gedson n’avait plus sa place. Il l’a jugé trop léger tactiquement pour un milieu à deux axiaux. C’est là qu’il a commencé à plonger. C’est à ce niveau-là que j’ai des réserves, sur son côté double pivot. Après, ça peut changer. Je ne sais pas quel système va utiliser Sampaoli mais le fait qu’il soit plus adapté à un milieu à 3 est une donnée à prendre compte. » Alexandre Ribeiro rédacteur en chef du site Trivela – Source : Football Club de Marseille