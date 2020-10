Concurrents OM : Grosses tensions entre le LOSC et Lens !

Le retour de Lens dans le championnat français commence déjà à se voir ! La folie du derby entre Lillois et Lensois est lancé, des supporters des sang et or se sont introduit dans le domaine de Luchin.

Ce week-end, une belle affiche de notre championnat français devrait avoir lieu : le LOSC va recevoir le RC Lens, club qui vient de monter en première division après des années en Ligue 2.

Ce dimanche, le derby a déjà été lancé par les supporters de Lens. Ces derniers se sont introduits dans le domaine de Luchin et en ont profité pour remplacer un drapeau du LOSC par un autre aux couleurs lensoises où l’on pouvait lire : « Lille is mierda »

Avant le derby, des supporters de Lens s’immiscent par effraction au centre d’entraînement de Lille Ils ont remplacé un drapeau lillois par un drapeau où sont inscrites les quatre lettres de Lens et une injure envers le LOSC https://t.co/RaDYlIs9cu pic.twitter.com/DJ4gwJ3Tjv — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 11, 2020

LE LOSC PORTE PLAINTE

Une intrusion qui n’a pas du tout fait rire le LOSC, qui compte bien réagir. En effet, les Lillois ont déposé une plainte pour « intrusion dans un domaine privé. » La rencontre se jouera ce dimanche soir, à 21h en match de clôture de la 7e journée de Ligue 1.