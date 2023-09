Concurrents OM : « Incompétents et arrogants », Moussa Dembélé détruit les dirigeants lyonnais !

La situation à Lyon ne s’arrange pas et un ancien joueur vient mettre de l’huile sur le feu dans un entretien accordé à Foot Mercato !

Pisté par l’Olympique de Marseille à l’époque où il enchaînait les buts au Celtic, Moussa Dembélé avait finalement choisi de rejoindre Lyon. L’attaquant français y a passé quelques années avant de terminer avec peu de temps de jeu et de partir librement l’été dernier.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato ce vendredi, l’ancien joueur de Lyon a réglé ses comptes avec la direction en place. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Moussa Dembélé ne mâche pas ses mots envers Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou notamment.

Moussa Dembélé : « les dirigeants de l’OL sont tous incompétents et arrogants ». L’attaquant règle ses comptes notamment avec Bruno Cheyrou, qui a été « irrespectueux », et Vincent Ponsot, qui a menti selon lui. Entretien à lire sur @footmercato https://t.co/lVJu7iw3tk — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) September 29, 2023

Je ne suis pas un actif, je suis un être humain !

« Ma dernière saison à Lyon a été compliquée. J’avais bien commencé malgré les bâtons dans les roues mis par la direction. J’admets que je devais et que je pouvais faire mieux. Mais ça n’a pas été le cas. Je suis lucide et objectif sur mes prestations. Je n’avais plus rien à y faire. L’environnement y est malsain, pas propice à l’épanouissement. Je suis parti tout comme Malo (Gusto), Castello (Lukeba) et Bradley (Barcola), qui eux aussi ont bien fait de partir pour progresser, être dans une dynamique meilleure pour leur développement et gagner plus d’argent. Comme Lucas Paqueta ou Bruno Guimarães ont eu raison de partir. Regardez comment ils s’éclatent ! Ils sont adulés, respectés et kiffent leur vie. L’OL est également bien content d’empocher de l’argent grâce à eux. Du respect des dirigeants? De certains, oui. Mais d’autres, non, explique Dembélé à Foot Mercato. Bruno Cheyrou (ancien responsable de la cellule de recrutement, ndlr) et son interview pour dire que les joueurs sont des actifs, c’était un gros manque de respect. Je ne sais pas où il se croyait ce jour-là, peut-être dans un bateau d’esclaves ou sur un champ de coton où les gens sont des objets ou des numéros. Je ne suis pas un actif, je suis un être humain ! Il faut respecter les gens. Les joueurs sont des actifs et donc les supporters sont quoi ? Des consommateurs ? Son discours est très dangereux et irrespectueux. Dans le vestiaire, on a tous pris ça comme un affront et un manque de respect. Et il se croyait malin à venir dire soit ils (les joueurs sous contrat jusqu’en 2023, ndlr) prolongent, soit ils partent. Au final, personne n’a prolongé et personne n’est parti. Il s’est ridiculisé tout seul. Il y a une façon de parler des gens et de faire les choses. S’il voulait que je parte, il devait faire les choses avec respect et correctement. Il fallait appeler mon agent, trouver un deal qui fasse les affaires de tout le monde plutôt que de faire le malin en interview. »

Ponsot a menti selon Dembélé

« Vincent Ponsot, lui aussi, a été irrespectueux, poursuit Dembélé. En février, il a fait une interview disant qu’il avait reçu des offres et que j’ai refusé de partir. Mais il ment. S’il a reçu des offres et qu’il n’en a pas parlé à mon agent alors c’est une faute professionnelle de sa part, pas de la mienne. J’étais en négociations avec plusieurs clubs en janvier 2023. Si on négocie avec un club, c’est qu’on accepte de partir non ?! Au moment où il dit ça, c’est lorsque les supporters nous avaient pris en grippe avec Houssem (Aouar) et les autres. On jouait à peine à ce moment-là. Je reconnais que nos prestations n’étaient pas top mais le niveau de haine était disproportionné. Quand Vincent Ponsot fait son interview, il sait très bien ce qu’il fait. Il met de l’huile sur le feu et attise encore plus la haine des supporters et se dédouane en même temps pour se donner une bonne image, genre “ce n’est pas moi, allez taper sur eux. Ce sont eux les mauvais”. Son intervention sournoise a rendu le quotidien invivable. Il y a eu des insultes à répétition, les gens venaient chez nous pour nous insulter et j’en passe. Les derniers mois étaient terribles. Vincent Ponsot a une grande part de responsabilité puisqu’il a chauffé les supporters. Il savait très bien ce qu’il faisait. J’avais senti son jeu sournois depuis l’été 2022 quand il envoyait ses amis journalistes dire que je faisais le choix de l’argent en voulant partir libre. C’est beaucoup de communication et de calculs pour manipuler les gens. La vérité c’est qu’ils se sont tous foirés dans la gestion du club et que ça dure depuis des années. Quand on regarde bien, ces gens ne sont jamais réellement critiqués car ils ont leur copains dans les médias ou sur les plateaux télé qui ne vont jamais leur faire mauvaise presse. À part Daniel Riolo, Jérôme Rothen et 3-4 exceptions, le reste c’est du copinage. Ils ne vont pas mal parler de leurs potes ou ex-coéquipiers. »