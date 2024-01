Concurrents OM : Inquiétude pour le PSG ! Deux coups durs

En marge de la rencontre face à Toulouse lors du Trophée des Champions, le PSG risque de perdre deux éléments forts de son effectif. L’Equipe confirme ce jeudi que Zaïre Emery se touchait la cheville, en plus de la blessure de Skiriniar.

Ce mercredi soir, le PSG a remporté sa confrontation avec le Toulouse FC lors du Trophée des Champions. Lors de cette rencontre, les Parisiens ont perdu un élément fort de son effectif : Milan Skriniar. L’ancien joueur de l’Inter est sorti et a cédé sa place à la dernière recrue, Lucas Beraldo.

Zaïre Emery de nouveau blessé?

En plus de cette blessure, il est possible que Warren Zaïre-Emery soit indisponible quelques matchs. L’Equipe expliquait ce mercredi soir après le match qu’il existe une « petite inquiétude au PSG après la victoire face à Toulouse (2-0), mercredi soir lors du Trophée des champions. Warren Zaïre-Emery s’est longtemps tenu la cheville droite en fin de match, celle victime d’une entorse en novembre. Le mois de janvier du PSG, qui n’est pas trop chargé, devrait tout de même lui laisser le temps de récupérer. »

🚨 Petite inquiétude pour Warren Zaïre-Emery ! Il s’est longtemps tenu la cheville droite en fin de match, celle où il avait été victime d’une entorse en novembre. ⚠️🇫🇷 Le mois de janvier du PSG, pas trop chargé, devrait laisser le temps à tout le monde de récupérer. (L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 4, 2024

A LIRE AUSSI : Mercato Concurrents OM: Lyon brade un premier flop ?

Au micro de Prime Vidéo, Marquinhos a réagi à la victoire face au Toulouse FC ce mercredi soir : » C’est toujours un trophée, on l’a bien préparé. On revient de vacances donc on n’a pas forcément les jambes mais on a bien démarré. On travaille beaucoup tactiquement, le coach tente de nous faire grandir. (sur le positionnement de Hakimi) Avec son talent, il peut tout faire, c’est un grand talent et il crée beaucoup de déséquilibre. En deuxième mi-temps on a plus laissé Toulouse jouer et c’est ça qu’il faut améliorer. »