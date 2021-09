Concurrents OM : Jean-Michal Aulas dézingue (encore) l’arbitrage après Lyon-Lorient !

Ce samedi, Lyon a reçu Lorient au Groupama Stadium… Pour la seconde fois d’affilée d’après les Lyonnais : les erreurs d’arbitrage ne leur permettent pas de s’imposer ! Pour le président Aulas, la VAR n’est pas assez fiable !

Le club lyonnais est actuellement septième de Ligue 1. Une place assez basse qui, selon le président Jean-Michel Aulas, n’est pas du tout en adéquation avec ce que ses joueurs proposent sur le terrain. En effet, au micro de Prime Video, le dirigeant français a une nouvelle fois pesté contre l’arbitrage après plusieurs erreurs manifestes selon lui.

Le VAR n’apporte pas ce qu’elle devrait apporter — Jean Michel Aulas

Après la rencontre face au PSG où un penalty a été accordé après une faute sur Neymar alors que c’est le Brésilien qui tenait le défenseur lyonnais. Ce samedi, un but de Lucas Paqueta a été refusé. Le défenseur Emerson a été sanctionné d’un carton rouge pour une faute sur le jeune milieu de terrain Enzo Le Fée…Pour Jean-Michel Aulas, toutes ces erreurs sont notamment de la faute de la VAR qui ne fait pas correctement son travail.

A LIRE AUSSI : Concurrents OM: La grosse colère d’Aulas

« Une énorme déception. J’avais rêvé d’un match à armes égales. Un peu comme à Paris (défaite 2-1), bizarrement, on se trouve déçus, pas du résultat mais de la qualité de l’arbitrage et de ce que le VAR ne fait pas. Il y a une énorme déception en tant que dirigeant car le VAR n’apporte pas ce qu’elle devrait apporter. Un arbitre peut se tromper, surtout quand il est jeune et manque d’expérience mais il y a des enjeux tellement importants qu’on ne peut pas laisser passer. Personne de la Direction technique de l’arbitrage (présidée par Pascal Garibian) n’a pris la parole pour dire la monstrueuse erreur d’appréciation (il évoque le penalty concédé par Gusto sur Neymar lors de la rencontre PSG – OL). On vient de perdre cinq points sur des erreurs d’arbitrage. » Jean-Michel Aulas – Source : Texte L’Equipe, Prime Video (25/09/21)