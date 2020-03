Concurrents OM : Julien Stephan tacle à son tour AULAS

Dans une interview accordé à Ouest France, l’entraineur de Rennes, Julien Stéphan, a évoqué la polémique initiée par Jean Michel Aulas, lequel expliquait qu’il fallait annuler la saison en cours en cas d’arrêt définitif de la Ligue 1 suite à la pandémie du Coronavirus.

Interrogé par Ouest France, Julien Stéphan, s’est étonné du timing des récentes déclarations de Jean-Michel Aulas, lequel a immédiatement prôné une saison blanche en cas d’arrêt définitif de la Ligue 1.

Je trouve que le timing n’est pas bon du tout pour évoquer cela — Stephan

« Je trouve que le timing n’est pas bon du tout pour évoquer cela. Je peux comprendre que pour les dirigeants, les présidents, des problématiques financières, économiques, vitales pour les clubs, entrent en ligne de compte. Mais je pense qu’il y a un temps pour tout. Là, on est dans le temps du respect des consignes, des ordres donnés et il n’y a, pour moi, pas d’autres choses à évoquer. (…) Quand on voit ce qu’il se passe aujourd’hui, les drames, les malheurs dans certaines familles, le dévouement de tout le personnel hospitalier qui s’occupe de tous ces malades, ça permet de relativiser certaines de nos problématiques. » Julien Stephan – Source : Ouest France