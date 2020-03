OM – La LFP explique clairement comment elle veut clôturer le championnat

Didier Quillot, directeur général de la LFP, s’est exprimé pour évoquer la fin de championnat. Il affirme que tout sera mis en oeuvre pour le terminer même s’il faut jouer après le 30 juin.

Ce mardi, l’UEFA a confirmé que l’Euro était reporté suite à la pandémie du Coronavirus qui frappe actuellement le monde entier. Dans la foulée, la LFP a indiqué que tout serait mis en oeuvre pour jouer les dernières journées de Ligue 1. C’est ce qu’a fait savoir Didier Quillot directeur général de la LFP, lors d’une conférence de presse téléphonique :

« Le plus grand principe est de tout faire pour terminer le 30 juin. C’est la priorité des priorités. Ce sera le 30 ou au-delà. S’il faut aller au-delà, on ira et on s’adaptera avec les clubs et les joueurs. Les contrats se terminent au 30, mais là-dessus l’UNFP et la Fifpro travaillent et sont aussi parties prenantes de la solution. S’il faut jouer tous les trois jours on jouera tous les trois jours. L’UEFA a convenu qu’on pourra jouer quand on veut. L’objectif c’est d’arriver à jouer dès qu’on pourra le faire. Il y a de la bonne volonté, il y a une chose qu’on ne maîtrise pas, c’est le risque sanitaire. Mais dès que le risque sanitaire sera écarté, et que les autorités publiques permettront de revivre normalement, il faudra définir, avec le corps médical, quand on pourra reprendre. » Didier Quillot – Source : Conférence de Presse