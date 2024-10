Concurrents OM : La confiance règne à Monaco, la décla cash de Ben Seghir !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…).En réussite depuis le début de la saison, l’AS Monaco est deuxième derrière le PSG et devant l’OM. La confiance règne dans le club de la Principauté.

Le début de saison de l’AS Monaco pousse les joueurs à rêver du titre. Dans un entretien accordé au journal L’Equipe ce mercredi, l’ailier Eliesse Ben Seghir explique n’avoir peur d’aucune équipe et voit les Monégasques au dessus de tout le monde ou « au même niveau »… Une déclaration qu’il faudra assumer sur le terrain si les choses tournent mal comme face à l’OGC Nice lors de la 9e journée.

« Je ne vois aucune équipe supérieure à nous. Peut-être au même niveau, mais pas supérieure. Quand on joue le football qu’on sait faire et qu’on applique les consignes du coach, on est une équipe redoutable. Si on parle de la course au titre avec Hakimi en sélection ? Ils pensent qu’ils vont nous battre facilement. On verra… Achraf, c’est un bon gars, une sorte de grand frère pour moi. C’est une source de motivation, un exemple », a déclaré le jeune attaquant auprès de L’Equipe.

Si De Zerbi fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé — Riolo

Alors qu’il souhaitait « y croire » au début de septembre, il a rapidement mis en lumière les insuffisances de l’équipe à la fin du mois, adoptant une posture plus sceptique par la suite. Après la défaite 0-3 contre le PSG, Daniel Riolo a remis en cause le projet de De Zerbi en déclarant : « Qu’on arrête ces histoires de projet. (…) Si De Zerbi fait encore deux matchs comme ça, le projet est déjà terminé. Arrêtez de nous dire : ‘on n’est pas bons cette année, soyez patients, on verra l’année prochaine’. Ce n’est pas ça le football. L’objectif, c’est de monter une équipe et de réussir. (…) De Zerbi doit proposer autre chose et nous l’expliquer. J’attendais une évolution depuis le début de la saison. Si c’est ça qu’il propose, ça ne marchera jamais à Marseille. Cette maîtrise doit être réalisée avec des joueurs d’un autre niveau technique que ceux que l’OM possède actuellement. Il va falloir voir autre chose. »

Bien que la performance de l’OM contre le PSG soit très insuffisante, il est difficile d’exiger d’un entraîneur qu’il abandonne sa philosophie de jeu après une défaite contre le leader, surtout avec un carton rouge précoce à la 20ᵉ minute. Actuellement, l’Olympique de Marseille est 3ᵉ en Ligue 1, avec cinq victoires, deux nuls et deux défaites en neuf rencontres. Cela prouve que le potentiel de l’équipe n’est pas à négliger. Comme toutes les équipes qui subissent un changement d’entraîneur durant l’été, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont besoin de temps pour s’adapter et mettre en œuvre leur stratégie. Il faut qu’un onze se dégage avec notamment le retour de Merlin et peut être le recrutement d’un latéral droit. Il faudra cependant que les joueurs affichent un autre caractère sur le terrain lors des gros matches…

En conclusion, le projet de De Zerbi à l’OM mérite d’être observé avec attention, car des ajustements peuvent encore être faits pour maximiser le potentiel de l’équipe et atteindre les objectifs de la saison.