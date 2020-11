Concurrents OM : La dernière « masterclass » de Rudi Garcia après Lille – Lyon

Rudi Garcia a proposé une analyse bien à lui des matches de l’OM pendant plus de deux ans et demi. Aujourd’hui coach de Lyon, ce dernier ne rate jamais une occasion de tenter de réécrire les scénarios des matches, de se plaindre de l’arbitrage ou de sortir une bonne phrase bateau. Il s’est encore illustré dimanche soir après le match face au LOSC…

Bousculé par le LOSC, Lyon a réussi à conserver le point du match nul en proposant un jeu ultra défensif suite au carton rouge reçu par Marcelo. Après cette rencontre de la 9e journée de Ligue 1, Rudi Garcia s’est exprimé au micro de Téléfoot. Le coach français a expliqué que son équipe aurait gagné ce match s’ils avaient ouvert le score, il a pesté contre l’arbitrage et a lâché un classique : « savoir ne pas perdre quand on ne peut pas gagner ». Masterclass.

On ne gagne pas le match car on ne marque pas les premiers… quand on ne peut pas gagner, c’est bien de savoir ne pas perdre — Garcia

« C’est un bon résultat, en raison des circonstances. On ne gagne pas le match car on ne marque pas les premiers notamment sur l’occasion de Toko Ekambi. Lille est une équipe de niveau Ligue des champions. C’est une équipe qui se connaît très très bien. Malgré cela, on est venus et on a joué jusqu’à l’expulsion (de Marcelo, à la 50e). Alors, il a fallu montrer un autre visage et ne pas laisser d’espaces. On n’a pas trop existé dans la dernière demi-heure. Quand on ne peut pas gagner, c’est bien de savoir ne pas perdre. Le regret, c’est le carton jaune qu’il prend au bout de trois minutes. Pour être »corporate », on dira que c’est un carton jaune très sévère. (Sur le jeu) On n’a pas subi d’occasions. Je souligne la performance des entrants car ce n’est pas facile de rentrer dans ce genre de match. On a été bons dans le placement, on ne s’est pas fait éliminer et on a bien protégé notre but. C’est aussi un visage qu’il faut savoir montrer mais on s’en serait bien passé. Mais le rouge tue le match. La double peine, c’est qu’on a joué à dix tout une mi-temps et qu’on n’aura pas Marcelo dans le derby. »

Rudi Garcia – source : L’Equipe / Téléfoot (01/11/2020)