Concurrents OM : La mascarade continue concernant la vente de Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Alors que le rachat de l’OL par l’homme d’affaires américain John Textor est annoncé depuis plusieurs semaines, la concrétisation se fait toujours attendre !

Lyon n’est toujours pas vendu et une énième date butoir vient d’être fixée : « Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les Vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final. (…) OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par M. John Textor, s’est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques à acquérir 39 201 514 actions actions OL Groupe, insiste le club. Eagle Football s’est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ses acquisitions à une augmentation du capital réservé à l’OL Groupe d’un montant de 86 M€ ».

Nouveau délais jusqu’au 7 décembre 2022!

🔴 L’OL sort du silence dans le rachat du club par Textor : « Les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final. » 🚨 La holding de Textor a donc jusqu’à ce mercredi pour finaliser le rachat du club. — RMC Sport (@RMCsport) December 5, 2022



Attendue le 17 novembre dernier, la vente de l’OL n’a toujours pas été confirmée. A priori, le dossier est bloqué à cause d’un document manquant Le dossier stagne en provenance de la Premier League, pour pouvoir finaliser le deal entre John Textor et Jean-Michel Aulas. En effet, le milliardaire américain veut transférer ses parts de Crystal Palace (40%) dans sa société d’Eagle Football, qui est impliquée dans les clubs de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et donc Lyon. Un sacré feuilleton…

La vente traine, des doutes sur Textor ?

Romain Molina avait lâché via son compte Twitter le 24 novembre dernier : « Textor a vraiment pris les gens pour des cons car il ne faut pas de courrier de la Premier League pour valider le rachat de l’OL. L’acquéreur doit simplement notifier la Premier League quand il prend des parts dans un club étranger. Cf, ce qui s’est passé avec City/Troyes ».

Textor a vraiment pris les gens pour des cons car il ne faut pas de courrier de la Premier League pour valider le rachat de l’OL. L’acquéreur doit simplement notifier la Premier League quand il prend des parts dans un club étranger. Cf, ce qui s’est passé avec City/Troyes — Romain Molina (@Romain_Molina) November 24, 2022

Après les nombreux reports d’échéances donnés par les dirigeants lyonnais à John Textor pour lui laisser le temps de finaliser l’opération, l’OL Groupe a posé ce lundi un ultimatum à l’homme d’affaire américain.

« Les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final. » OL Groupe – CommuniquéLe temps presse pour John Textor et sa holding : il faudra concrétiser l’opération avant mercredi pour pouvoir prendre la tête du club. Dans le cas contraire, l’OL Groupe se dit prêt à « considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres », autrement dit, à chercher de nouveaux acquéreurs.

