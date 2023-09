Concurrents OM : La première complètement ratée de Fabio Grosso avec Lyon

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…) La première de Fabio Grosso ne s’est pas déroulée comme prévue.

Lyon a changé de coach il y a quelques jours après le départ de Laurent Blanc. C’est l’ancien joueur lyonnais, Fabio Grosso qui a repris les rennes de l’équipe. Seulement, le coach italien n’a pas réussi à imposer sa patte dès la première rencontre. Les Brestois ont réussi à battre les Lyonnais sur le score de 1-0 en toute fin de rencontre.

Après le match, l’entraîneur a donné une conférence de presse et n’a pas caché que « Ça n’a pas été un grand match. » Cependant l’ancien international italien se veut rassurant sur la suite des évènements. Il espère pouvoir inverser la tendance. « On a constaté qu’on avait des difficultés, on n’a pas beaucoup d’intensité. Il faut augmenter notre niveau. On a joué contre une équipe en pleine confiance, mais j’y crois. Je veux travailler, rester avec eux. Il faut assumer les responsabilités, savoir qu’on peut faire mieux. Pas en le disant, mais en le faisant. Les joueurs ont été courageux, mais notre intensité a été trop basse. On n’a pas gagné beaucoup de duels. Il faut qu’on grandisse sur ces situations-là, et on va travailler pour le faire. On sait où on se trouve, c’est un moment difficile. Ça ne va pas changer dans une, deux ou trois semaines. Il faut du temps. Ce sera un parcours très difficile »

La programmation TV de cette 6e journée de Ligue 1

Vendredi 22 septembre

Monaco 0-1 Nice (21h00 sur Prime Video)

Samedi 23 septembre

Nantes 5-3 Lorient (17h00 sur Prime Video)

Brest 1-0 Lyon (21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal + Foot)

Dimanche 24 septembre 2023

Metz- Strasbourg (13h00 sur Prime Video)

Lens – Toulouse (15h00 sur Prime Video)

Le Havre – Clermont (15h00 sur Prime Video)

Montpellier Hérault SC – stade Rennais (17h05 sur Canal+ Foot)

PSG – Olympique de Marseille (20h45 sur Prime Video)

Mardi 26 septembre

LOSC – Reims (21h sur Prime Video)