Concurrents OM : L’AS Monaco envoie un message cinglant à Lyon et à Rudi Garcia !

Au terme du match entre Lyonnais et Monégasques ce dimanche, plusieurs cartons rouges à la suite d'une bagarre. Rudi Garcia a pesté contre l'arbitre, le club de la Principauté n'a pas hésité à lui répondre.

« Quel est l’intérêt de prendre des rouges pour nous après le coup de sifflet final ? Aucun. C’est anormal que ça soit arrivé. Les provocations viennent de chez eux, de jeunes joueurs, et on n’a même pas riposté. C’est très dommageable ce qu’il s’est passé », avait pesté Rudi Garcia en conférence de presse après la rencontre pourtant remportée par les Lyonnais sur le score de 3-2.

MONACO N’A PAS APPRÉCIÉ LES DÉCLARATIONS DES LYONNAIS

Via un communiqué posté sur son site officiel, l’AS Monaco a tenu à répondre au coach Rudi Garcia et aux Lyonnais en rappelant quelques faits de match… Les Rhodaniens apprécieront !

« L’AS Monaco regrette vivement les incidents ayant mêlé les deux équipes hier après le match contre Lyon, des évènements qui vont à l’encontre des valeurs du sport que le Club défend. L’AS Monaco déplore tout autant les déclarations inappropriées et déplacées faites par les représentants de l’OL après le match, évoquant notamment la « dignité » du club rouge et blanc. Par ailleurs, le terme « agression » ayant été utilisé à plusieurs reprises ces derniers jours par des représentants lyonnais pour caractériser l’attitude des joueurs de l’AS Monaco, il semble opportun de rappeler ces faits :

– La blessure, et l’indisponibilité de Sofiane Diop depuis le match de Coupe de France suite à un tacle de De Sciglio

– La sortie du terrain de Caio Henrique, dimanche soir, durement touché et contraint de céder sa place

Au-delà du revers concédé dimanche, l’AS Monaco apporte toute sa confiance et son soutien à l’ensemble du groupe professionnel, et entend poursuivre l’élan de cette belle saison avec l’enthousiasme et le dynamisme qui le caractérisent »