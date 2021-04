Concurrents OM : L’AS Monaco fait son mercato en Premier League?

Si Monaco semblait être une équipe moyenne durant la première partie de saison, les performances de l’année 2021 laissent rêveur tant les résultats sont extraordinairement bons. Les Monégasques risquent donc d’être européens la saison prochaine et devront se renforcer pour être au niveau. Un joueur d’Arsenal est d’ailleurs dans le viseur de Niko Kovac.

Actuellement troisième au classement de Ligue 1, l’AS Monaco réalise une deuxième partie de saison époustouflante. En début de saison, la qualité de l’effectif et du jeu ne laissaient pas présager une bataille pour l’Europe voire pour le titre du côté des Monégasques. Oui mais voilà, les Rouge et Blanc sont d’une efficacité cruelle pour ses adversaires et ont réalisé un parcours quasi-parfait sur la deuxième mi-saison. S’ils joueront l’Europa League, au minimum, Kovac devra renforcer son effectif pour être le plus compétitif possible, notamment en défense, secteur le plus fragile de l’équipe.

maitland-Niles sur les tablettes de monaco ?

Prêté par Arsenal à West Brom’, Ainsley Maitland-Niles serait dans les petits papiers de l’AS Monaco selon Mirror. Comme Lirola, il s’agit d’un latéral droit offensif, très intéressant dans un système à cinq défenseurs, l’Anglais pourrait être un bon élément pour une équipe qui souhaite faire le jeu, comme le propose Niko Kovac. Il est évalué à hauteur de 18 millions d’euros par le site spécialisé tranfertmarkt.com.