Concurrents OM : Le gros coup de gueule de Riolo après les déclarations de Rudi Garcia

L’ancien entraineur l’Olympique de Marseille, actuel coach de Lyon, Rudi Garcia a récemment accordé une interview dans l’Equipe. On apprend que ce dernier n’était pas favorable (comme son président initialement) à une reprise de la Ligue pour terminer la saison. Si sa position a évolué, il pose désormais plusieur conditions pour pouvoir rejouer.

Le journaliste Daniel Riolo n’a visiblement pas apprécier le discours de l’entraineur de Lyon. Il l’a d’ailleurs fait savoir dans un édito publié sur le site de RMC Sport :

Derrière Rudi Garcia, il y a la pensée de l’OL depuis le début de la crise. — Riolo

« L’interview de Rudi Garcia est une nouvelle preuve de l’indigence de notre foot. Il est le leader d’un groupe WhatsApp des coaches de L1. Et le conseiller du groupe est le pire sélectionneur de l’histoire de notre foot. Mon Dieu, il ne manquait plus que ça. Mais on a fait quoi pour mériter ça? Donc, Rudi Garcia ne veut pas reprendre si c’est pour jouer tous les 3 jours et si la trêve est raccourcie. Mais après nous avoir servi son « romantisme sanitaire », il termine en disant qu’il faut quand même reprendre. Bah merde alors? On va s’en sortir comment? Donc, on n’accepte pas des conditions extraordinaires pour répondre à une situation exceptionnelle mais on doit quand même reprendre. Il y a un autre groupe WhatsApp pour la traduction? (…) Curieuse cette impression que derrière Rudi Garcia, il y a la pensée de l’OL depuis le début de la crise. Un hasard probablement. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport