Concurrents OM : Le gros coup de gueule de Rudi Garcia et Anthony Lopes après le nul de Lyon !

Ce vendredi en match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1, les Lyonnais n’ont pris qu’un point face à Reims. Une prestation des joueurs de Rudi Garcia qui a été vivement critiquée par le coach et le gardien Anthony Lopes.

Lyon n’a pris qu’un point de son déplacement à Reims ce vendredi en match d’ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre que les Lyonnais perdait jusqu’à la 92e minute et un but de Kadewere. A la fin de la rencontre, Anthony Lopes n’a pas caché sa déception et surtout la faiblesse défensive de ses coéquipiers.

Il y avait un sacré gouffre au milieu — LOPES

« On est passés à côté de notre première période. On a été complètement coupés en deux. Il y avait un sacré gouffre au milieu. L’apport défensif vient de tous ceux qui sont sur le terrain. Pas que des quatre, cinq ou six qui sont derrière » Anthony Lopes – Source : Canal + (12/03/21)

j’ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j’aurais pu les changer tous — GARCIA

Même chose pour Rudi Garcia qui n’a pas épargné ses joueurs après ce match très décevant. L’ancien coach de l’OM aurait aimé voir un autre visage.

« Ce résultat sanctionne notre piètre première période. En deuxième, on a été à notre niveau, on a évolué en équipe. Ce fut à sens unique. J’aurais aimé qu’on égalise un peu plus tôt, car je pense qu’on pouvait l’emporter, mais ils ont aussi un excellent gardien. Nous avons joué quarante-cinq minutes et ce n’était pas suffisant. Et, franchement, j’ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j’aurais pu les changer tous. Il y a eu bien trop d’écart entre les deux périodes » Rudi Garcia – Source : Conférence de presse (12/03/21)