Concurrents OM : Le gros sous-entendu sur Aulas et le patron des arbitres !

« En bord terrain, il a eu à disposition un angle de vue qui pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta au moment où le gardien de but a tenté de dégager. Mais un autre angle, spécifiquement la loupe gauche, démontrait que la décision initiale d’accorder le but était la bonne. M. Turpin était bien placé, dans la diagonale et il avait bien jugé en validant le but. Mais tous les angles ne lui ont pas ensuite été mis à disposition, pour différentes raisons.Oui, pour nous, ce but aurait dû être maintenu. D’autant plus que l’on considère que l’ensemble des flux vidéo ne laissaient pas de place à une erreur manifeste. » Pascal Garibian – Source : L’Equipe (28/02/22)