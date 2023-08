Concurrents OM : Le onze (inquiétant?) que pourrait proposer le PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Le Parisien a publié le onze probable face à Lorient pour la première rencontre de la saison de Ligue 1… Et ça inquiète les supporters du PSG !

La Ligue 1 reprend cette semaine ! Si les supporters de l’OM sont excités à l’idée de revoir leur équipe après un mercato plus que séduisant, ce n’est pas forcément le cas des Parisiens qui sont mêlés entre inquiétude et agacement de la gestion de l’effectif par leur direction.

Le Parisien a réalisé un onze probable pour la première rencontre de la saison du championnat français qui aura lieu face à Lorient pour les Franciliens. Dans ce onze, pas de vraie « star » qui pourrait convaincre les supporters parisiens, habitués à avoir des équipes de grande qualité sur les dernières saisons.

Trois recrues titulaires

Donnarumma devrait être sans surprise dans les buts avec Hakimi et Hernandez aux postes de latéraux. Le Français devrait donc être utilisé à gauche, lui qui peut également jouer dans l’axe. En défense central, une charnière solide composée de Marquinhos et Skriniar, l’une des recrues estivales des Parisiens.

Le milieu de terrain devrait être composé de Zaïr-Emery, Ugarte en pointe basse et un doute pour le troisième entre Vitinha ou Fabian Ruiz. La déception est encore plus haute en attaque où Mbappé est toujours de côté tant qu’il n’a pas donné sa réponse et Neymar n’est toujours pas remis à 100% physiquement.

L’attaque, le secteur le plus inquiétant

Ekitike devrait donc être titulaire en pointe avec Marcos Asensio, recruté cet été, sur le côté droit et Carlos Soler qui évoluera à gauche, bien que ce ne soit pas son poste naturel. A la suite de cette information du Parisien, les supporters du PSG ont montré leur inquiétude sur les réseaux sociaux.