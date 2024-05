Concurrents OM : Le président du LOSC l’avoue, « on s’est pris un train dans la gueule »

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’OL a battu le LOSC avec une égalisation d’Alexandre Lacazette (3-3, 88e) et un but de Mama Baldé 4 à 3 dans les arrêts de jeu (90e+2).

Après la défaite 4-3 face à Lyon dimanche soir et deux buts encaissés dans les dernières minutes, la pilule a du mal à passer du côté du LOSC. Le président Olivier Létang s’est exprimé après cette défaite. «Si je suis sincère avec vous, on s’est pris un train dans la gueule, d’autant plus avec le scénario quand on mène de deux buts. Sur la deuxième mi-temps, on a manqué de maîtrise, mais on a la chance de marquer ce but en fin de match et de mener 3-2 à la 87e avec cinq défenseurs dont trois centraux. C’est un scénario difficile, cruel, mais le sport de haut niveau, il n’y a pas de place pour ceux qui sont faibles. Le seul mot d’ordre aujourd’hui, c’est de remobiliser tout le monde et de repartir. Il nous reste deux matches. Il faut aller chercher… quoi ? je ne sais pas encore, mais il nous reste deux matches à gagner. Dès dimanche, à Nantes, ce sera difficile. Il faut retrouver de l’énergie et de la force pour repartir et aller gagner ce match à Nantes (..) Quand je vous dis que l’on s’est pris un train dans la gueule, ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais c’est le sport de haut niveau, dans lequel vous avez des moments très difficiles et des émotions très dures. Soit, vous plongez complètement, vous êtes faibles et vous ne vous relevez pas, aujourd’hui, il faut vite se relever. Il faut faire le point sur les joueurs qui seront disponibles. Il faudra démontrer une détermination sans faille. C’est dans notre ADN de tout gagner, et surtout de ne rien lâcher. C’est placardé partout au Domaine de Luchin.»

Grâce à un but de Kalimuendo à la 93e minute et à un coaching gagnant de Stéphan, Rennes s’impose à Metz (2-3) et prend provisoirement la 7e place. Cueillis à froid par les Grenats sur un lob splendide signé Mikautadze (1-0, 17e), les Rennais ont immédiatement réagi grâce à un CSC d’Hérelle, qui est venu tromper son propre gardien (1-1, 23e). Parfaitement lancé par Mikautadze, Diallo a ajusté Mandanda pour redonner l’avantage aux Messins (2-1, 45e).

C’est finalement par l’intermédiaire de Bourigeaud, buteur sur penalty, que les hommes de Stéphan sont revenus une seconde fois dans cette rencontre (2-2, 72e). Dans une fin de match tendue, le club breton a renversé son homologue lorrain sur un ultime effort de Kalimuendo, à la conclusion d’une transition rapide éclaire (2-3, 90e+3).

Metz reste donc 16e et barragiste, malgré un bon contenu dans l’ensemble. Les Messins enchaînent un deuxième revers de suite en Ligue 1.