Concurrents OM : Le PSG sur le point de rompre le contrat d’un flop à 25M€ !

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club de Ligue 1 a parfois se manquer dans son mercato. Même si pour le PSG, ses échecs retentissants sont moins impactant au niveau financier…

Celui de l’attaquant, Jesé, par exemple. L’ex-international espoir espagnol est en effet arrivé à Paris en 2016 pour une jolie somme de 25M€ mais n’a jamais donné satisfaction. Assis sur un très confortable salaire (400 000€/mois soit pas loin de l’équivalent d’un Thauvin à l’OM), il a enchaîné les prêts à Las Palmas (esp.), Stoke City (ang.), Betis Seville (esp.) et Sporting (por.) sans jamais vraiment convaincre malgré quelques bonnes périodes.

Désormais dans sa dernière année de contrat en France, il aurait décidé dans un premier temps d’aller au bout de son engagement malgré son temps de jeu rachitique cette saison(22 minutes). Mais Le Parisien et L’Équipe nous expliquent qu’un accord est en train d’être négocié pour rompre à l’amiable ce contrat.

Il faut dire également que le joueur ne participe désormais même plus aux entraînements…

Strootman n’est pas une vipère dans le vestiaire

« La tendance est à ce qu’il soit sur le banc quand tout le monde sera là. Strootman est un très bon joueur de vestiaire. Oui, il coûte très cher, et si l’OM peut s’en séparer, l’OM s’en séparera. Mais le problème est qu’il a un trop gros salaire (…) On nous dit que c’est un gars exceptionnel dans le vestiaire. Alors ça ne fait pas tout, et on est d’accord qu’il n’ira pas dribbler tout le monde, et il ne va pas être un relais parfait sur le terrain. Ça fait cher « l’ambianceur », mais il est très apprécié dans le vestiaire et c’est un relais d’André Villas-Boas, et il a un comportement exemplaire. Et personnellement, je préfère ce genre de profil, que tu ne peux pas faire partir, mais qui reste positif. Que d’autres qui touchent peut être un peu moins, mais qui deviennent des vipères dans le vestiaire dès qu’ils ne jouent pas. »

Mohamed Bouhafsi – Source : After Foot Marseille – 09/09/2020