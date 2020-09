Mercato OM : Une piste de Villas-Boas finalement vers la Bundesliga ?

Longtemps évoqué dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Alfredo Morelos est toujours sous contrat avec les Rangers… Bien que cette piste soit revenue dans l’actualité il y a quelques jours, le Colombien devrait s’engager en Allemagne.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche d’un attaquant pour épauler Dario Benedetto cette saison. Disposant maintenant d’une enveloppe évaluée entre 7 et 10 millions d’euros par le journal L’Équipe, André Villas-Boas a une petite marge de manoeuvre à ce poste.

Si plusieurs pistes ont été écartées ces dernières semaines, une autre est ressortie, celle menant à Alfredo Morelos, buteur colombien des Rangers. La presse écossaise, plus précisément The Scottish Sun, affirme cependant que le joueur âgé de 24 ans aurait des contacts avec la Bundesliga. Le Bayer Leverkusen et Stuttgart seraient intéressés par l’arrivée du Colombien.

En août dernier, Steve Gerrard, le coach des Rangers n’avait pas l’air de vouloir que son joueur quitte le club… « Morelos est à 100% un joueur des Rangers, vous pourrez l’observer vous-même lors de sa prochaine performance, puisqu’il sera dans l’équipe pour le match de demain. » En effet, Morelos était titulaire mais n’a pas été décisif. Lors des quatre derniers matchs, il a tout de même planté deux buts et délivré deux passes décisives.

