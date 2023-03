Concurrents OM : Le PSG va sortir le chéquier pour tenter de garder Ramos et Messi !

Il sera difficile à l’Olympique de Marseille de terminer champion de France 2022/23 (sept points de retard), ce qui laissera invariablement des regrets. En effet, le PSG était loin d’être impérial cette saison…

Comme le prouve la belle victoire des hommes de Tudor contre ceux de Galtier au Vélodrome le 8 février dernier, l’OM avait un coup à jouer cette saison. Mais la défaite en championnat des Marseillais un peu plus de deux semaines plus tard (26 février) face à ces mêmes parisiens mais surtout les nombreux points égarés bêtement en route par les coéquipiers d’Alexis Sanchez (comme face à Strasbourg dernièrement) ont rendu tout espoir de titre très improbable.

Ce n’est que partie remise ?

Messi et Ramos en voie d’être prolongés ?

En effet, si la construction de l’effectif par Pablo Longoria est cohérente et est louée par de nombreux observateurs, celle de Nasser Al-Khelaïfi est plus énigmatique. Ou marketing.

Si Lionel Messi restera un très grand joueur de l’histoire de ce sport, son passage dans la capitale semble surtout s’apparenter à une manière pour lui de rester en forme en vue des échéances à venir avec sa sélection. Quant à Sergio Ramos, malgré quelques performances satisfaisantes, l’ancien du Real Madrid est indéniablement sur la pente descendante et plus très loin de la retraite. Ce n’est pas grave, Al-Khelaïfi assure vouloir tout faire pour les prolonger.

« La Premier League est de loin le Championnat le plus fort du monde et nous devons en tirer des leçons, a-t-il expliqué. Nous avons fait du bon travail et nous allons continuer à grandir mais nous avons besoin d’idées car ce n’est pas qu’une question d’argent. […] Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d’erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l’avenir. C’est une des transformations que nous menons au club. » Nasser Al-Khelaïfi – Source : Marca