Concurrents OM : Le RC Lens avance vers ce gros changement !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). Après un début de saison raté, le RC Lens s’est relancé et a même réalisé un exploit face à Arsenal. En coulisse, le club travaille pour continuer à grandir…

Alors que Lens va mieux sportivement, le club veut continuer à grandir. Pour cela, le RCL veut devenir propriétaire du stade Bollaert. Selon la mairie de Lens, actuel propriétaire du stade, « les négociations avec le club seraient en fin de parcours ».

Dimanche soir, le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian, a évoqué l’acquisition du stade Bollaert sur France Bleu Nord. « Ça avance, on s’est mis d’accord avec la mairie de Lens. Il nous faut maintenant l’approbation du ministère des Finances. Nous avons eu des discussions très longues et très fructueuses avec la mairie. On se comprend bien avec le maire, Sylvain Robert. »

RMC précise que le club doit recevoir l’aval du ministère pour ensuite fixer un prix. Pour l’instant, « le RC Lens occupe le stade Bollaert-Delelis dans le cadre d’un bail emphytéotique de 50 ans (jusqu’en 2052), pour un loyer d’environ 450.000 euros par an. »