Concurrents OM : Le tacle de Génésio à Lyon, Marseille et Lille !

En conférence de presse ce mardi, Bruno Génésio s’est exprimé sur sa position actuelle de second de Ligue 1. Selon le coach du Stade Rennais, s’il peut être aussi haut au classement, c’est que les Marseillais, les Lyonnais et les Lillois n’ont pas assez performé !

L’Olympique de Marseille ne réalise pas un grand début de saison. Malgré tout, les hommes de Jorge Sampaoli sont toujours dans la course au podium. Mieux encore, ils sont actuellement seconds ex-aequo avec l’OGC Nice avec un match en retard face à Lyon qui pourrait se transformer en victoire sur tapis vert.

D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire — Genesio

Pour le moment, il s’agit du Stade Rennais qui est second du classement avec deux points d’avance sur les Marseillais et les Niçois. Pour Bruno Génésio qui était en conférence de presse, c’est bien une anomalie de se retrouver si haut au classement.

« Finir deuxième serait une anomalie ? Ah oui. Là, c’est aussi parce que les autres n’ont pas fait ce qu’il fallait jusqu’à aujourd’hui. On n’est même pas à deux points de moyenne, et on sait qu’en général, pour finir deuxième, il faut deux points de moyenne. Ça veut dire que nos concurrents et ceux qui ont des budgets supérieurs à nous n’ont pas réussi à le faire. Nous, on est à notre niveau, à ce qu’on souhaite faire jusqu’à la fin de saison. D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (30/11/21)