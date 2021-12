Mercato OM : Di Meco pointe du doigt les erreurs de la direction dans le dossier Kamara !

Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille… Eric Di Meco pointe du doigt la direction dans ce dossier pourtant si important.

Cela fait près d’une semaine que l’Olympique de Marseille et Boubacar Kamara sont au coeur de l’actualité sportive en Ligue 1. Prolongera ou ne prolongera pas? A la fin du mois de juin 2022, le minot pourra quitter l’OM librement, ce qui serait une énorme erreur de gestion financière.

Kamara n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir

Convié en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain n’a pas souhaité se présenter pour des « raisons personnelles » alors que le club stipulait le jour-même qu’il refusait de venir. Forcément, il était très attendu ce mardi et a répondu aux questions des journalistes à ce sujet.

« Ce sont mes représentants qui gèrent tout, les offres reçues ou pas. Ce que comportent les offres, c’est confidentiel donc ce n’est pas à moi de m’exprimer sur les tenants, le contrat ou pas. Mes représentants gèrent tout cela, a répondu le milieu de 22 ans face à la presse. Je n’ai qu’une chose à faire, c’est me concentrer sur le terrain et être le plus efficace possible pour remplir nos objectifs. Ce dont j’ai envie surtout c’est de continuer à travailler et continuer à progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions. Tout ce qui est lié par rapport aux contrats mes représentants gèrent. Je vous le dirai, quand j’aurais pris ma décision, Je serai le premier à venir. » Boubacar Kamara – Source : Conférence de presse (30/11/21)

Kamara sort du centre de formation et tu ne les respecte pas — Di Meco

Ciblé par les supporters marseillais, Boubacar Kamara brouille les pistes et ne veut pas vraiment évoquer son envie profonde de rester ou quitter l’OM. Pour Eric Di Meco, il n’est pas le premier fautif. En effet, l’ancien latéral marseillais cible plutôt la direction dans ce dossier.

« Le club n’a pas été bon sur ce coup-là. (…) Il y a deux ans, Kamara était le meilleur de l’équipe et c’était le dernier salaire de l’équipe, il fallait le mettre au niveau des joueurs achetés et lui donner 300.000€. Lui, il sort du centre de formation et tu ne les respecte pas. Si lui ne veut pas prolonger, tu lui dis: « Nous on est obligé de te vendre parce que tu vas rapporter 20, 30M€ et on ne veut pas te laisser arriver dans ta dernière année ».Si le petit part au clash, tu le mets sur la touche. Si deux ans avant la fin de contrat, tu le mets à la cave, là, il va réfléchir » Eric Di Meco – Source : RMC (30/11/21)