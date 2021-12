Concurrents OM : Lemina pousse un gros coup de gueule après la gifle reçue face à Strasbourg !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (LOSC, PSG, Lyon, Nice, Monaco…) Ce dimanche, les Niçois ont reçu une gifle de Strasbourg : 3-0. Une défaite qui a du mal à passer pour l’ancien Marseillais Mario Lemina.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à s’imposer face à Brest ce samedi à 17h au Stade Vélodrome. Les Marseillais peuvent tout de même souffler puisque leurs concurrents principaux n’ont pas fait le plein de points non plus, sauf le Stade Rennais qui a atomisé l’ASSE sur le score de 5-0.

Il va falloir redescendre vite sur Terre — Lemina

L’OGC Nice, actuel 4e de Ligue 1, s’est confronté à un Strasbourg très en forme. Une défaite sur le score de 3-0 qui a fait mal au moral des Aiglons. Malgré la gifle reçue, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Mario Lemina est venu devant les journalistes en zone mixte.

A LIRE AUSSI : OM : Ce champion du monde 98 ne comprend pas ce choix fort de Sampaoli !

L’international gabonais n’a pas souhaité faire étalage de tout ce qu’il avait sur le coeur mais a tout de même bien secoué ses partenaires…

« Je ne veux pas m’expliquer à chaud parce que sinon je vais avoir des mots qui dépassent mes pensées… Il va falloir vite se remettre la tête à l’endroit. Redescendre vite sur Terre parce que je pense qu’on était dans un petit nuage et maintenant, il va falloir que l’on retrouve notre esprit de guerrier, de collectif… De tout. Il faut que l’on retrouve tout ce que l’on avait au début en fait. Parce que là, on est complètement à côté de la plaque. On va se dire les choses bien comme il faut pour pouvoir repartir sur de meilleures bases la semaine prochaine. Aujourd’hui c’est pire que tout, on prend 3-0 à domicile, la troisième défaite à domicile d’affilée. Il faut une grosse remise en question et on va se dire les choses. On va revenir à des bases solides d’équipe et faire redescendre tout le monde sur Terre. Moi j’ai énormément de colère mais voilà, on va régler ça en interne très vite pour éviter que ça saigne plus que ça. On a un groupe très intelligent, ils vont vite comprendre le message. Au bout d’un moment, il faut se dire les choses franchement et c’est ce qu’on va faire. Comme des hommes, parce qu’il n’y a plus de gamins. On connaît nos objectifs et là on n’est plus dedans. » Mario Lemina – Source : Zone mixte (05/12/21)