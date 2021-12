OM : Ce champion du monde 98 ne comprend pas ce choix fort de Sampaoli !

L’OM s’est fait surprendre face à Brest samedi, pourtant les joueurs de Jorge Sampaoli avaient proposé une première mi-temps de bon niveau. Une nouvelle fois sans Milik laissé sur le banc, les marseillais avaient retrouvé leur animation offensive, un choix que ne comprend pas Bixente Lizarazu.

Sur TF1, Bixente Lizarazu est revenu sur le match perdu par l’OM ce samedi. Il ne comprend pas comment Sampaoli peut se passer de Milik alors que son équipe manque cruellement d’efficacité devant le but.

Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique — Lizarazu

« L’équipe de Sampaoli manque d’efficacité. Il y a 75% de possession sur ce match là, et elle le perd. Alors certes ils se font piéger sur des contres, les Brestois ont très bien joué le coup, mais on en revient à ce problème d’efficacité. Et c’est étonnant, car le débat c’est de savoir si l’OM joue avec Milik ou sans Milik. Donc a priori tu as ton grand attaquant, et tu vas jouer sans lui. Il y a quand même une réflexion à avoir pour savoir comment tu peux faire pour avoir un joueur de cette qualité-là devant et arriver à bien l’intégrer afin d’avoir une équipe qui reste performante malgré tout. Physiquement, je pense aussi qu’il y a quelques joueurs qui étaient très bons à un moment donné et qui le sont beaucoup moins. Face à Brest, on a aussi vu des défenseurs en panique. Sur le deuxième but de Brest, ils sont plus nombreux, ce n’est pas normal de prendre ce but. » Bixente Lizarazu – Source: TF1 (05/12/2021)

Pour notre journaliste, Sampaoli va devoir corriger sa copie car l’intégration dans le onze de Lirola et Milik a cassé la dynamique de jeu.

Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola — Mourad

« Parce qu’il a fallu faire de la place à Lirola. Sampaoli a expliqué que l’on a besoin d’avoir un arrière qui doit défendre dans l’axe, ce n’est pas ce que fait Lirola, c’est ce que fais Rongier. On a fait des sacrifices pour Lirola, pourquoi on a fait tant d’efforts pour le prendre ? On a un problème, c’est l’intégration de Milik et Lirola dans cette équipe. Il y a des défaillances individuelles comme Konrad par exemple. Le schéma a changé, avant tu jouais avec Payet ou Harit en faux neuf, et maintenant tu as Milik en pointe, Lirola a été arrière droit contre Metz, Clermont il a été nul à chier. Il n’arrive pas a s’intégrer à d’autres consigne. Le moins bien de l’OM correspond aux retours de Milik et Lirola. On est sur de belles lignes, il y a un vrai problème tactique, beaucoup de mecs se planquent. Sampaoli va devoir changer des choses car il a promis autre chose. » Mourad Aerts – source : FCMarseille (29/11/2021)