Le RC Lens a encore gagné, hier soir, à domicile face au RC Strasbourg (2-1). Les Nordistes prennent temporairement trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille et reviennent à trois unités du Paris Saint-Germain…

De quoi rêver au titre de champion de France ? En après-match, Franck Haise, le coach artésien, a tenu à relativiser les attentes autour de son équipe.

« Les commentateurs ont dit que Lens allait être champion ? (rires) Mais ils racontent plein de bêtises les commentateurs ! Je ne l’avais pas entendu, je l’avais lu. J’ai une bonne mémoire mais comme je dis, ça fait partie du jeu. Y’a aucun soucis. Mais j’en ai parlé à mes joueurs parce que ça doit nous servir. Et puis je le dis parce que moi je dois rester le plus plat possible. Que ça aille bien ou un peu moins bien, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Et puis surtout le plus important c’était que nos contenus paraissaient toujours cohérent. » Franck Haise – Source : Prime Vidéo

👀 Lens va-t-il être champion de France ? La réaction pleine d’humour du coach Franck Haise. 😅#RCLRCSA pic.twitter.com/WBAma7cixK — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 7, 2023

On ne tire aucun plan sur la comète

Cette séquence fait référence à une interview dans la semaine où Haise avait déjà été très clair sur ces histoires de titre.

« Il y a un mois et demi, après la défaite à Lyon (1-2), les commentateurs et ceux qui parlent de football ont dit qu’on avait définitivement perdu notre élan, que c’était terminé, qu’on ne ferait certainement pas de coupe d’Europe… Et aujourd’hui vous me parlez de titre six matchs après parce qu’on a fait quatre victoires et deux nuls. Je sais que c’est le rôle des uns et des autres. Il n’y a aucun problème. Je laisse chacun commenter. Ce qui m’intéresse c’est le match de Strasbourg. On ne va tirer aucun plan sur la comète… » Franck Haise – Source BFM TV/RMC (5/04/2023)

Dans tous les cas, le RC Lens ne semble détacher de la pression qui peut entourer l’Olympique de Marseille, par exemple. Les deux clubs doivent encore se rencontrer le 6 mai prochain, à Bollaert-Delelis.