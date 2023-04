Concurrents OM – Lens/Monaco : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Si le titre semble désormais hors de portée pour l’Olympique de Marseille, la course aux places qualificatives en Ligue des Champions bat son plein. Et ce weekend pourrait bien être décisif dans cette optique…

Si les hommes de Tudor auront fort à faire avec un déplacement historiquement compliqué à Lyon, ses deux adversaires principaux pour la qualification en Ligue des Champions s’affrontent.

Le RC Lens, troisième, reçoit ce soir l’AS Monaco, quatrième. Un match à gros enjeu qui intéressera tous les supporters marseillais soucieux de voir les deux équipes perdre des points.

Quelle heure, quelle chaîne ?

RC Lens – AS Monaco

samedi 22 avril à 21h sur Canal Plus Sport 360 et Amazon Prime

Tudor : « L’idéal serait qu’ils fassent match nul, et que nous gagnions dimanche »

« Lens – Monaco ? L’idéal serait qu’ils fassent match nul, et que nous gagnions dimanche. Mais il reste encore beaucoup de points à prendre après ce week-end. Les victoires apportent toujours de la confiance. Maintenant, une nouvelle bataille nous attend, il va falloir enfiler nos casques et se présenter sur le champ de bataille. Nuno (Tavares) a pris un coup, on va voir s’il est disponible pour dimanche. Vitinha a eu des problèmes musculaires, il a fait son premier entraînement de la semaine ce vendredi. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (21/04/2022)

