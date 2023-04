Lyon – OM : La remarque de Blanc sur le style Tudor

L’entraineur lyonnais poursuit : « Il faut être patient contre Marseille, ne pas perdre le ballon rapidement. Tout dépendra de l’intensité du match. Si on arrive à mettre un cachet d’aspirine dans la possession, ce sera bénéfique pour nous. Si on veut jouer comme eux, c’est perdu d’avance. Collectivement, individuellement, techniquement… il faudra être bon partout, ce sont les ingrédients pour gagner les gros matchs. Tactiquement il faudra s’adapter aussi et ne pas être dogmatique. Ils attaquent à 5, 6, 7… Il faudra être bien organisés et profiter des espaces qu’ils laissent. Parfois ils se retrouvent dans des situations invraisemblables. C’est leur style, ils ne le changeront pas. Reste à nous d’en profiter. Il faudra des hommes pour prendre la profondeur, oui, mais dans notre effectif on en a peu. »

