Concurrents OM : L’entraîneur de Lille furieux contre l’arbitrage made in Ligue 1 !

Même s’il reste à bonne distance de l’Olympique de Marseille, le LOSC de Paulo Fonseca a fait le boulot hier soir face à Brest. Dans un match pas simple, les Nordistes ont fini par s’imposer deux buts à un…

Mais leur entraîneur a aussi fini par être expulsé par l’arbitre. Il était très en colère à la suite d’un pénalty non sifflé pour son équipe et des gains de temps répétés de son adversaire. Il a expliqué après-match ne pas comprendre le non-recours à la VAR…

(Sur son expulsion suite à une embrouille avec Éric Roy) « C’est une situation normale dans ce type de match. Je respecte toutes les équipes et je peux comprendre qu’on défende, qu’on veuille gagner du temps. La qualité des arbitres en France est très, très bonne. Mais je ne sais pas combien de minutes on a jouées aujourd’hui. On a vu, lors de la Coupe du monde, que l’on pouvait donner 8, 10 minutes de temps additionnel, voire plus. Les gens achètent des billets pour voir du spectacle. Ce qu’on a vu ce soir ne promeut pas la Ligue 1. (Sur un pénalty non sifflé) Je peux comprendre que l’arbitre ne puisse pas le voir. Mais pourquoi le VAR ne le voit pas ? C’est difficile à accepter. Le public le voit, les gens à la télévision le voient, mais le VAR ne le voit pas. J’ai eu une discussion avec l’entraîneur de Brest, mais je n’ai pas parlé avec l’arbitre et je ne comprends pas qu’un seul côté ait été sanctionné. On était tous les deux nerveux, c’est normal. » Paulo Fonseca – Source : L’Équipe

CLASSEMENT PROVISOIRE LIGUE 1