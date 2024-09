Concurrents OM : Les images de l’erreur de Mandanda qui coûte deux points à Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais a laissé filer 2 points dans les arrêts de jeu face à Lens samedi, suite à une mauvaise sortie aérienne de Steve Mandanda…

Rennes semblait tenir son succès face à Lens samedi. Mais sur un centre trop haut pour être exploité par les attaquants lensois, Steve Mandanda a mal boxé le ballon des points. Nzola a pu frapper directement et inscrire son premier but en Ligue 1. L’arbitre Jérémy Stinat est allé consulter le VAR pour une charge de Wesley Saïd mais celle-ci était bien trop légère pour annuler le but. L’ancien portier de l’OM a assumé son erreur après le match.

🚨| Le but au buzzer de M’Bala Nzola pour le @rclens face à Rennes ! 🤩⚡️#SRFCRCL pic.twitter.com/1BlGRkG4H7 — DAZN France (@DAZN_FR) September 21, 2024

Malheureusement, sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça — Mandanda

Steve Mandanda a été cash en zone mixte dans des propos rapportés par RMC. « On a fait un match solide et très sérieux. Tout avait été bien préparé par le staff et bien fait par les joueurs. Malheureusement, sur cette fin de match, je viens gâcher tout ça. Je suis déçu pour tout le groupe, pour les supporters, pour tout le monde. On perd deux points ce soir et j’en assume la responsabilité, il n’y a pas de souci. (…) C’est une situation où l’arbitre peut siffler ou ne pas siffler. Le joueur est sous moi et m’empêche d’intervenir correctement. C’est de ma faute. (…) Si tout se passe bien sur cette action, on gagne 1-0 et on n’en parle pas ».