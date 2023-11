Concurrents OM: L’incroyable liste d’absents à Brighton !

Brighton avait réussi à revenir dans le match et à arracher un match nul face à l’OM 2-2 lors du match aller au stade Vélodrome. Les marseillais vont recevoir l’Ajax ce jeudi soir avant le dernier match de poule en Angleterre face aux Seagulls. Roberto De Zerbi doit faire avec beaucoup d’absents en ce moment…

Adam Webster , Igor Julio et Pervis Estupinan, mais aussi Solly March et James Milner, et les attaquants Welbeck, Julio Enciso et Kaoru Mitoma sont blessés. Une liste à laquelle deux autres joueurs sont à rajouter et pour longtemps. En effet, comme relayé par le journaliste Fabrizio Romano, « le coach de Brighton, Roberto de Zerbi, à propos de la blessure d’Ansu Fati : « Nous avons perdu Ansu pour longtemps. Pareil pour Lamptey, ils seront absents pour longtemps ».

🚨🔵 Brighton manager Roberto de Zerbi on Ansu Fati injury: “We have lost Ansu for a long time”. “Same for Lamptey, they will be our for long time”. pic.twitter.com/YNB1qxLype — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2023



Après le match aller, Roberto De Zerbi s’est exprimé en conférence de presse d’après match OM – Brighton (2-2) : « Je veux être honnête, je trouve qu’on ne joue pas bien. C’est une période difficile pour nous et on doit travailler. Mais c’est important aussi de jouer avec le cœur et la bonne attitude. Donc je suis vraiment fier de l’attitude de mes joueurs. Après avoir perdu 6-1 contre Aston Villa et en étant menés 2-0 à la pause à Marseille, ils ont eu une réaction incroyable dont je suis très heureux. On ne méritait pas de perdre. En marquant avant la pause, on aurait pu gagner et je pense qu’on méritait plus. On n’est pas encore une grande équipe, un grand club. On a atteint l’Europe en jouant très bien mais aujourd’hui c’était un premier déplacement européen pour Brighton, pour beaucoup de joueurs. Même moi je ne suis pas habitué. On doit s’adapter, s’habituer à jouer ces compétitions. On peut perdre un match mais on ne peut pas perdre notre ADN. Cette saison sera importante pour progresser, découvrir une nouvelle compétition, apprendre à jouer tous les trois jours. Ce résultat peut nous y aider. Aujourd’hui on n’a pas joué à plus de 30 % de notre potentiel. On a besoin de mieux jouer et de plus croire en nous. »

A lire : OM : Gattuso pointe du doigt un problème et veut éviter la polémique !

Aujourd’hui on n’a pas joué à plus de 30 % de notre potentiel